Qué películas ver hoy lunes en televisión: de un clásicazo de Scorsese con Robert de Niro y Sharon Stone a un oscarizado drama protagonizado por Julia Roberts

La oferta para este 1 de diciembre incluye también una comedia de Javier Botet y otros géneros para todos los miembros de la familia

El cine es una de las formas de entretenimiento más comunes que tenemos en la sociedad para romper con la rutina del trabajo. Si queremos vivir una experiencia inmersiva viendo una película acudimos a las salas. Allí disfrutamos los últimos estrenos que ofrece la taquilla. La pantalla, el sonido, las butacas, la oscuridad de la sala, el olor a palomitas...Es una sensación que admite pocas comparaciones.

A pesar de ello, cada vez es más normal ver las salas medio vacías con una tasa de asistencia realmente baja. Para muchos, el gran problema radica en que los precios de las entradas han subido demasiado y el séptimo arte ha pasado de ser un entretenimiento a un lujo. Por ello, muchas gente decide disfrutar del cine desde casa con las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Max (HBO), Disney+ o Filmin encontramos centenares de películas para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Además, podemos descargar estas aplicaciones en cualquier dispositivo para disfrutar de ellas en todas partes. El precio de cada uno de estos servicios oscila entre 15 y 20 euros mensuales. Un dispendio que, con la realidad económica actual, no todo el mundo puede permitirse.

La televisión en abierto ofrece gran cantidad de películas para disfrutar del séptimo arte sin tener que invertir ni un solo euro. Aquí están algunas de las más destacadas para este lunes 1 de diciembre.

La 2 22.10 horas Casino

Año: 1995

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods , Don Rickles, Alan King , Kevin Pollak, L.Q. Jones

Sinopsis: Sam Ace Rothstein y Nicky Santoro son dos gánsteres que se trasladan a Las Vegas enviados por su jefe. Allí, Ace dirige uno de los casinos con más renombre y comete el error de enamorarse de Ginger, una buscona atraída por su dinero y su poder. Mientras, Nicky cae en una espiral de drogas y violencia.

BeMad 15.42 horas Erin Brokovich

Año: 2000

Dirección: Steven Soderbergh

Reparto: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter Coyote, Cherry Jones, T.J. Thyne, Scott Leavenworth.

Sinopsis: Erin Brockovich es una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño despacho de abogados. Su personalidad poco convencional hará que sus comienzos no sean demasiado alentadores, pero todo cambiará cuando decida investigar el extraño caso de unos clientes que padecen una sospechosa enfermedad.

Neox 17:30 horas Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás

Año: 2016

Dirección: Edward Zwick

Reparto: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Holt McCallany, Robert Knepper

Sinopsis: Jack Reacher regresa al cuartel general de su antigua unidad para reunirse con la comandante Susan Turner, su sucesora en el cargo. Cuando llega a la cita, Reacher descubre que Turner ha sido acusada de espionaje y encarcelada.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'El cliente'. AXN Movies. 13.58 horas

- 'Amigo'. Dark. 14.11 horas

- '12 años de esclavitud'. Paramount Network. 22.00 horas

- '300'. BeMad. 22.55 horas

- 'Richard Jewell'. Calle 13. 15.41 horas

- 'Disturbia'. Calle 13. 22.00 horas

