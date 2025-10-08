Qué películas ver hoy jueves en televisión: de un drama con Kevin Costner a un clásico de la historia del cine
Títulos para ver este 9 de octubre en la pequeña pantalla
Valencia
Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:49
La televisión ofrece a diario un montón de películas para todos los gustos, así que no hace falta tener una plataforma de 'streaming' para ver buen cine. Ya sea que prefieras comedia, drama, suspense o animación, siempre hay algún título disponible que vale la pena sentarse a disfrutar desde el sofá de casa.
Estas son las películas que puedes ver en televisión este jueves 9 de octubre:
Divinity 22.45 horas
Pretty Woman
Sinopsis: Edward Lewis, ejecutivo de altas finanzas y multimillonario, recoge en su coche, por casualidad, a Vivian, una prostituta barata, en un barrio de Los Ángeles. Tras pasar con ella la primera noche, le ofrece 3000 dólares para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.
Director: Garry Marshall, 1990
Interpretes: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Amy Yasbeck, Elinor Donahue, Hector Elizondo, Judith Baldwin
La 2 22.00 horas
La ley de Teherán
Sinopsis: Tras años de seguirle la pista al narcotraficante Nasser K., un policía persistente y expeditivo llamado Samad por fin consigue echarle el guante. Aunque creía que el caso estaba cerrado, el enfrentamiento con el cerebro de la red toma un giro completamente inesperado.
Director: Saeed Roustayi, 2019
Interpretes: Navid Mohammadzadeh, Peyman Moaadi, Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Houman Kiai
La Sexta 22.45 horas
La mercenaria (Rogue)
Sinopsis: Samantha O'Hara es una dura mercenaria que lidera un escuadrón de soldados en una misión especial: rescatar a un rehén de sus captores en lo más remoto de África.
Director: M.J. Bassett, 2020
Interpretes: Megan Fox, Philip Winchester, Calli Taylor, Jessica Sutton, Lee-Anne Liebenberg, Brandon Auret, Adam Deacon, Sisanda Henna, Greg Kriek, Kenneth Fok
Paramount 22.00 horas
Poli de guardería
Sinopsis: El agente de policía Kimble, buen conocedor de su oficio, tiene que llevar a cabo una misión de incógnito. Para ello, debe hacerse pasar por un profesor suplente en una escuela infantil.
Director: Ivan Reitman, 1990
Interpretes: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Carroll Baker, Joseph Cousins, Christian Cousins, Cathy Moriarty, Park Overall
Be Mad 20.30 horas
Secuestrados
Sinopsis: Mack trabaja en una central hidroeléctrica en una pequeña población de Georgia del Sur, como gran parte de sus vecinos. Todo discurre con tranquilidad, hasta que un grupo de mercenarios liderados por Ron asaltan la instalación.
Director: Jared Cohn, 2021
Interpretes: Patrick Muldoon, Bruce Willis, Matthew Marsden, Lorenzo Antonucci, Jared Bankens, Eric Buarque, Ava Paloma, Kelly Lynn Reiter, Kelcey Rose, Justin Mane
Be Mad 22.15 horas
El corredor del laberinto: La cura mortal
Sinopsis: Thomas lidera al grupo de Clarianos fugitivos en su misión más peligrosa y definitiva. Para salvar a sus amigos, tienen que volver a colarse en la legendaria Ciudad, un laberinto vigilado por Cruel que puede convertirse en la trampa más mortal. Cualquiera que salga vivo tendrá las respuestas a las preguntas que los Clarianos han estado intentando averiguar desde que llegaron al laberinto por primera vez.
Director: Wes Ball, 2018
Interpretes: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden, Will Poulter, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, Patricia Clarkson
FDF
Road House. De profesión: duro
Sinopsis: Un ex luchador de la UFC en horas bajas, encuentra trabajo como portero de un porblemático bar de carretera en Florida en el que descubrirá que no todo es lo que parece.
Director: Doug Liman, 2024
Interpretes: Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams
Squirrel 22.01 horas
Revenge (Venganza)
Sinopsis: Cochran es un piloto estadounidense que decide ir a México a pasar unas vacaciones. Allí se encuentra con un viejo amigo que es un poderoso mafioso. La mujer de este resulta ser una belleza que pronto conecta con Cochran hasta el punto de mantener una historia amorosa a pesar del riesgo que supone.
Director: Tony Scott, 1990
Interpretes: Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, Tomas Milian, Joaquín Martínez, James Gammon, Jesse Corti, Sally Kirkland, Luis de Icaza, Gerardo Zepeda
AMC 22.10 horas
El diario de Bridget Jones
Sinopsis: Bridget Jones es una treinteañera de la ciudad de Londres que trabaja en una editorial y ve cómo sus noches pasan solitarias junto a su sofá, su televisor, su bebida, sus cigarrillos y sus kilitos de más. Su familia, como siempre, trata de emparentarla con un pretendiente, en esta ocasión el señor Darcy, pero el primer encuentro no resulta nada bueno.
Directora: Sharon Maguire, 2001
Interpretes: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Embeth Davidtz
Canal Hollywood 20.08 horas
Tras la línea enemiga
Sinopsis: El teniente Chris Burnett es uno de los mejores pilotos de la Marina. Sin embargo, se siente frustrado porque las frágiles condiciones geopolíticas le han mantenido alejado de aquello que mejor sabe hacer: pilotar en combate su F/A-18 a reacción.
Director: John Moore, 2001
Interpretes: Owen Wilson, Gene Hackman, David Keith, Joaquim de Almeida, Gabriel Macht, Charles Malik Whitfield, Olek Krupa, Vladimir Mashkov, Marko Igonda, Astrid Veillon
Sundance TV 21.02 horas
Dos días, una noche
Sinopsis: Con el apoyo de su esposo, Sandra solo dispone de un fin de semana para convencer a sus compañeros de que renuncien a una prima para que ella pueda mantener su empleo.
Directores: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2014
Interpretes: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, Baptiste Sornin, Pili Groyne, Simon Caudry, Lara Persain, Alain Eloy, Myriem Akheddiou, Fabienne Sciascia
Dark 22.23 horas
American Psycho
Sinopsis: Patrick Bateman es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo. Cuanto más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre.
Director: Mary Harron, 2000
Interpretes: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Samantha Mathis, Matt Ross, Jared Leto, Willem Dafoe
Somos 21.26 horas
Cómo ser infeliz y disfrutarlo
Sinopsis: Carmen, una mujer de 40 años, enviuda de forma repentina. Poco a poco, la mujer intenta reconstruir su vida, pero el inesperado embarazo de su hija presiona aún más a Carmen, que empieza a vivir con la joven para cuidar del bebé juntas.
Director: Enrique Urbizu, 1994
Interpretes: Carmen Maura, Antonio Resines, Asunción Balaguer, Pilar Bardem, Irene Bau, Francis Lorenzo, Ramon Madaula, Ferran Rañé, Tito Valverde, El Gran Wyoming
TCM 22.00 horas
Campanadas a medianoche
Sinopsis: En Inglaterra, el conde de Northumberland consigue que lord Bolinbroke sea elegido rey con el nombre de Enrique IV. Los rumores de su participación en la muerte de Ricardo II dividen el país.
Director: Orson Welles, 1965
Interpretes: Orson Welles, Jeanne Moreau, Margaret Rutherford, John Gielgud, Marina Vlady, Walter Chiari, Michael Aldridge, Julio Peña, Tony Beckley, Andrés Mejuto