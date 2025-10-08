Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué películas ver hoy jueves en televisión: de un drama con Kevin Costner a un clásico de la historia del cine

Títulos para ver este 9 de octubre en la pequeña pantalla

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:49

Comenta

La televisión ofrece a diario un montón de películas para todos los gustos, así que no hace falta tener una plataforma de 'streaming' para ver buen cine. Ya sea que prefieras comedia, drama, suspense o animación, siempre hay algún título disponible que vale la pena sentarse a disfrutar desde el sofá de casa.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este jueves 9 de octubre:

  1. Divinity 22.45 horas

    Pretty Woman

Sinopsis: Edward Lewis, ejecutivo de altas finanzas y multimillonario, recoge en su coche, por casualidad, a Vivian, una prostituta barata, en un barrio de Los Ángeles. Tras pasar con ella la primera noche, le ofrece 3000 dólares para que pase con él toda la semana y le acompañe a diversos actos sociales.

Director: Garry Marshall, 1990

Interpretes: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Amy Yasbeck, Elinor Donahue, Hector Elizondo, Judith Baldwin

  1. La 2 22.00 horas

    La ley de Teherán

Sinopsis: Tras años de seguirle la pista al narcotraficante Nasser K., un policía persistente y expeditivo llamado Samad por fin consigue echarle el guante. Aunque creía que el caso estaba cerrado, el enfrentamiento con el cerebro de la red toma un giro completamente inesperado.

Director: Saeed Roustayi, 2019

Interpretes: Navid Mohammadzadeh, Peyman Moaadi, Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Houman Kiai

  1. La Sexta 22.45 horas

    La mercenaria (Rogue)

Sinopsis: Samantha O'Hara es una dura mercenaria que lidera un escuadrón de soldados en una misión especial: rescatar a un rehén de sus captores en lo más remoto de África.

Director: M.J. Bassett, 2020

Interpretes: Megan Fox, Philip Winchester, Calli Taylor, Jessica Sutton, Lee-Anne Liebenberg, Brandon Auret, Adam Deacon, Sisanda Henna, Greg Kriek, Kenneth Fok

  1. Paramount 22.00 horas

    Poli de guardería

Sinopsis: El agente de policía Kimble, buen conocedor de su oficio, tiene que llevar a cabo una misión de incógnito. Para ello, debe hacerse pasar por un profesor suplente en una escuela infantil.

Director: Ivan Reitman, 1990

Interpretes: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Carroll Baker, Joseph Cousins, Christian Cousins, Cathy Moriarty, Park Overall

  1. Be Mad 20.30 horas

    Secuestrados

Sinopsis: Mack trabaja en una central hidroeléctrica en una pequeña población de Georgia del Sur, como gran parte de sus vecinos. Todo discurre con tranquilidad, hasta que un grupo de mercenarios liderados por Ron asaltan la instalación.

Director: Jared Cohn, 2021

Interpretes: Patrick Muldoon, Bruce Willis, Matthew Marsden, Lorenzo Antonucci, Jared Bankens, Eric Buarque, Ava Paloma, Kelly Lynn Reiter, Kelcey Rose, Justin Mane

  1. Be Mad 22.15 horas

    El corredor del laberinto: La cura mortal

Sinopsis: Thomas lidera al grupo de Clarianos fugitivos en su misión más peligrosa y definitiva. Para salvar a sus amigos, tienen que volver a colarse en la legendaria Ciudad, un laberinto vigilado por Cruel que puede convertirse en la trampa más mortal. Cualquiera que salga vivo tendrá las respuestas a las preguntas que los Clarianos han estado intentando averiguar desde que llegaron al laberinto por primera vez.

Director: Wes Ball, 2018

Interpretes: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden, Will Poulter, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Giancarlo Esposito, Patricia Clarkson

  1. FDF

    Road House. De profesión: duro

Sinopsis: Un ex luchador de la UFC en horas bajas, encuentra trabajo como portero de un porblemático bar de carretera en Florida en el que descubrirá que no todo es lo que parece.

Director: Doug Liman, 2024

Interpretes: Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams

  1. Squirrel 22.01 horas

    Revenge (Venganza)

Sinopsis: Cochran es un piloto estadounidense que decide ir a México a pasar unas vacaciones. Allí se encuentra con un viejo amigo que es un poderoso mafioso. La mujer de este resulta ser una belleza que pronto conecta con Cochran hasta el punto de mantener una historia amorosa a pesar del riesgo que supone.

Director: Tony Scott, 1990

Interpretes: Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe, Tomas Milian, Joaquín Martínez, James Gammon, Jesse Corti, Sally Kirkland, Luis de Icaza, Gerardo Zepeda

  1. AMC 22.10 horas

    El diario de Bridget Jones

Sinopsis: Bridget Jones es una treinteañera de la ciudad de Londres que trabaja en una editorial y ve cómo sus noches pasan solitarias junto a su sofá, su televisor, su bebida, sus cigarrillos y sus kilitos de más. Su familia, como siempre, trata de emparentarla con un pretendiente, en esta ocasión el señor Darcy, pero el primer encuentro no resulta nada bueno.

Directora: Sharon Maguire, 2001

Interpretes: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Embeth Davidtz

  1. Canal Hollywood 20.08 horas

    Tras la línea enemiga

Sinopsis: El teniente Chris Burnett es uno de los mejores pilotos de la Marina. Sin embargo, se siente frustrado porque las frágiles condiciones geopolíticas le han mantenido alejado de aquello que mejor sabe hacer: pilotar en combate su F/A-18 a reacción.

Director: John Moore, 2001

Interpretes: Owen Wilson, Gene Hackman, David Keith, Joaquim de Almeida, Gabriel Macht, Charles Malik Whitfield, Olek Krupa, Vladimir Mashkov, Marko Igonda, Astrid Veillon

  1. Sundance TV 21.02 horas

    Dos días, una noche

Sinopsis: Con el apoyo de su esposo, Sandra solo dispone de un fin de semana para convencer a sus compañeros de que renuncien a una prima para que ella pueda mantener su empleo.

Directores: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2014

Interpretes: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, Baptiste Sornin, Pili Groyne, Simon Caudry, Lara Persain, Alain Eloy, Myriem Akheddiou, Fabienne Sciascia

  1. Dark 22.23 horas

    American Psycho

Sinopsis: Patrick Bateman es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo. Cuanto más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre.

Director: Mary Harron, 2000

Interpretes: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Samantha Mathis, Matt Ross, Jared Leto, Willem Dafoe

  1. Somos 21.26 horas

    Cómo ser infeliz y disfrutarlo

Sinopsis: Carmen, una mujer de 40 años, enviuda de forma repentina. Poco a poco, la mujer intenta reconstruir su vida, pero el inesperado embarazo de su hija presiona aún más a Carmen, que empieza a vivir con la joven para cuidar del bebé juntas.

Director: Enrique Urbizu, 1994

Interpretes: Carmen Maura, Antonio Resines, Asunción Balaguer, Pilar Bardem, Irene Bau, Francis Lorenzo, Ramon Madaula, Ferran Rañé, Tito Valverde, El Gran Wyoming

  1. TCM 22.00 horas

    Campanadas a medianoche

Sinopsis: En Inglaterra, el conde de Northumberland consigue que lord Bolinbroke sea elegido rey con el nombre de Enrique IV. Los rumores de su participación en la muerte de Ricardo II dividen el país.

Director: Orson Welles, 1965

Interpretes: Orson Welles, Jeanne Moreau, Margaret Rutherford, John Gielgud, Marina Vlady, Walter Chiari, Michael Aldridge, Julio Peña, Tony Beckley, Andrés Mejuto

