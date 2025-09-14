Qué películas ver hoy domingo en televisión: de un taquillazo de Tom Hanks basado en hechos reales a la última entrega de 'La jungla de cristal'

A. Pedroche Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte y también una manera en la que mucha gente invierte su tiempo libre. Millones de personas acuden a las salas a diario para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, la manera en la que consumimos películas ha cambiado mucho en los últimos años. La mayoría de cintas que vemos a lo largo del año las consumimos desde casa. Antes alquilábamos en el videoclub los VHS o DVDs que queríamos disfrutar. Con la llegada de las plataformas de streaming todo es diferente.

En Netflix, Prime Video, Max, Dinsey + o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos a la carta para disfrutar desde la comodidad del hogar. Eso sí, a cambio hay que pagar una cuota mensual que ronda los 15 euros por plataforma. Un gasto inasumible para muchas personas dada la situación económica actual. Si no tenemos acceso a estos servicios y queremos disfrutar del cine desde casa, la televisión en abierto sigue ofreciendo grandes películas en su parrilla para el disfrute de los espectadores.

Por ejemplo, de cara a este domingo 14 de septiembre, podremos disfrutar de comedias románticas como 'Siempre a tu lado', cine clásico de la mano de Orson Welles con 'El extraño' y también cintas de la saga 'Kárate Kid' que traerán el disfrute de toda la familia. Estas son algunas de las mejores películas para ver este domingo en televisión:

Cuatro 15.40 horas La jungla: un buen día para morir

Año: 2013

Dirección: John Moore

Reparto: Bruce Willis, Mary Elizabeth Winstead, Jai Courtney, Sebastian Koch, Yuliya Snigir, Cole Hauser, Radivoje Bukvic, Amaury Nolasco, Sergey Kolesnikov, Roman Luknár, Pasha D. Lychnikoff, Megalyn Echikunwoke

Sinopsis: El policía John McClane se encuentra por sorpresa en Moscú con su hijo Jack en el lugar y momento equivocados. Con los peores elementos de los bajos fondos rusos tras ellos y luchando contrarreloj para evitar una guerra, los dos McClane descubren que sus métodos opuestos para enfrentarse a las dificultades les pueden venir bien para aunar fuerzas para mantenerse vivos.

BeMad 22.05 horas Alejandro Magno

Año: 2004

Dirección: Oliver Stone

Reparto: Colin Farrell, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Angelina Jolie, Jared Leto, Val Kilmer, Jonathan Rhys Meyers, Christopher Plummer, David Bedella, Fiona O'Shaughnessy, Jessie Kamm, Gary Stretch, John Kavanagh, Elliot Cowan, Rory McCann, Tim Pigott-Smith, Joseph Morgan, Ian Beattie, Toby Kebbell, Féodor Atkine, Annelise Hesme, Nick Dunning, Erol Sander, Francisco Bosch

Sinopsis: Antigüedad, Helenismo. Alejandro (356-323 a. C.), rey de Macedonia, comenzó a reinar a los veinte años. Se apoderó primero de Grecia y, después de conquistar el inmenso Imperio Persa, siguió avanzando hacia la India. Fue un gran estratega que nunca perdió una batalla, un visionario cuyos sueños, hazañas y destino dejaron huella en la Historia. Cuando murió, a los 33 años, había forjado un imperio sin precedentes en la historia. Los personajes más influyentes de su vida fueron: Filippo, su padre; Olimpia, su madre; Hefestión, su gran amigo; Roxana, su ambiciosa mujer, y el general Ptolomeo, confidente y leal compañero de armas.

Sully

Año: 2016

Dirección: Clint Eastwood

Reparto: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Autumn Reeser, Anna Gunn, Jamey Sheridan, Mike O'Malley, Chris Bauer, Patch Darragh, Jerry Ferrara, Holt McCallany, Michael Rapaport, Sam Huntington, Valerie Mahaffey, Katie Couric, Jeff Kober, Molly Hagan

Sinopsis: Chesley «Sully» Sullenberger es un piloto aéreo que en 2009 se convirtió en un héroe cuando, al poco de despegar, su avión se averió y logró realizar un aterrizaje forzoso del aparato en pleno río Hudson, en Nueva York, con 155 pasajeros a bordo.

Otras películas para ver hoy gratis:

- 'Kárate Kid III: el desafío final'. BeMad. 11.02 horas

- 'Un mar de enredos'. La 1. 15.50 horas

- 'La última fortaleza'. Cuatro. 17.30 horas

- 'Siempre a tu lado'. La 1. 17.40 horas

- 'El extraño'. El Toro TV. 17.54 horas

- 'Superman III'. Neox. 19.30 horas

- 'El piloto'. La 1. 22.00 horas

- 'Barbarian'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Aquaman'. Neox. 22.11 horas

