La película protagonizada por Kevin Coster que fue uno de los mayores éxitos de la época se emite este jueves en televisión

Este jueves, 27 de noviembre, se emite en televisión una de las películas con más éxito de los años 90. Se trata de Robin Hood: príncipe de los ladrones, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman.

Esta cinta recaudó más de 330 millones de euros a nivel mundial, siendo la segunda película más taquillera de 1991, solo superada por «Terminator 2

Además, la programación de la TDT también incluye, completamente gratis, una película de de suspense dirigida por Kathryn Bigelow y una de acción protagonizada por Vin Diesel y Eiza González, entre otras.

Estas son algunas de las películas que podrás ver en abierto por la TDT este jueves:

1 Be Mad 9:25 horas The Widowmaker

Año: 2002

Dirección: Kathryn Bigelow,

Reparto: Sam Spruell, Peter Stebbings, Christian Camargo, Roman Podhora, Sam Redford, Steve Nicolson, Liam Neeson, Ravil Isyanov, Tim Woodward y Lex Shrapnel.

Sinopsis: El capitán de submarinos con mayor experiencia de la marina soviética, Mikhail Polenin, es destituido por no preparar a tiempo un submarino en su primera travesía. En su lugar es colocado el capitán Alexei Vostrikov, que consigue sacar el K-19 al mar el día programado.

2 Be Mad 13:55 horas El hombre lobo

Año: 2010

Dirección: Joe Johnston

Reparto: Benicio Del Toro, Hugo Weaving, Anthony Hopkins, Emily Blunt y Geraldine Chaplin.

Sinopsis: La infancia de Lawrence Talbot se acabó bruscamente la noche que murió su madre. Decidió entonces abandonar su pueblo, Blackmoor, y tardó muchos años en recuperarse y olvidar. Un día Gwen Conliffe, la prometida de su hermano, le pide que la ayude a buscarlo, ya que ha desaparecido.

3 La 2 22:05 horas Ellas hablan

Año: 2022

Dirección: Sarah Polley.

Reparto: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw y Frances McDormand.

Sinopsis: En 2010, las mujeres de una comunidad religiosa aislada, que han sufrido asedio sexual por parte de los colonos, luchan por reconciliar su realidad con su fe.

4 Be Mad 22:00 horas Robin Hood: príncipe de los ladrones

Año: 1991

Dirección: Kevin Reynolds.

Reparto: Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Geraldine McEwan, Michael McShane, Brian Blessed, Michael Wincott y Nick Brimble.

Sinopsis: Tras cinco años en las Cruzadas, Robin de Locksley regresa a su país, donde encuentra un panorama desolador: el príncipe Juan, hermano del rey Ricardo, se ha hecho con el poder y tiene atemorizada a la población. Robin no acepta esta situación y se rebela contra todas estas injusticias.

5 FDF 22.55 horas Bloodshot

Año: 2020

Dirección: Dave Wilson.

Reparto: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne Morris, Guy Pearce, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Alex Hernandez y Siddharth Dhananjay.

Sinopsis: Recientemente caído en combate, el soldado Ray Garrison es devuelto a la vida por la corporación RST, que le convierte en el superhéroe Bloodshot. Con un ejército de nanotecnología en sus venas y una fuerza imparable, Ray es más poderoso que nunca y tiene la capacidad de autosanarse instantáneamente. Pero la compañía ha tomado el control de su mente y sus recuerdos con el objetivo de controlar su cuerpo. Esto hace que Ray no pueda saber qué es real y qué no. Su misión va a ser averiguarlo.