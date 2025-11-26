Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente
El actor Kevin Costner en una imagen de archivo. Reuters/Louisa Gouliamaki

La película protagonizada por Kevin Coster que fue uno de los mayores éxitos de la época se emite este jueves en televisión

Programación TV ·

Los títulos para ver en abierto el 27 de noviembre

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:48

Este jueves, 27 de noviembre, se emite en televisión una de las películas con más éxito de los años 90. Se trata de Robin Hood: príncipe de los ladrones, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman.

Esta cinta recaudó más de 330 millones de euros a nivel mundial, siendo la segunda película más taquillera de 1991, solo superada por «Terminator 2

Además, la programación de la TDT también incluye, completamente gratis, una película de de suspense dirigida por Kathryn Bigelow y una de acción protagonizada por Vin Diesel y Eiza González, entre otras.

Estas son algunas de las películas que podrás ver en abierto por la TDT este jueves:

  1. 1

    Be Mad 9:25 horas

    The Widowmaker

Año: 2002

Dirección: Kathryn Bigelow,

Reparto: Sam Spruell, Peter Stebbings, Christian Camargo, Roman Podhora, Sam Redford, Steve Nicolson, Liam Neeson, Ravil Isyanov, Tim Woodward y Lex Shrapnel.

Sinopsis: El capitán de submarinos con mayor experiencia de la marina soviética, Mikhail Polenin, es destituido por no preparar a tiempo un submarino en su primera travesía. En su lugar es colocado el capitán Alexei Vostrikov, que consigue sacar el K-19 al mar el día programado.

  1. 2

    Be Mad 13:55 horas

    El hombre lobo

Año: 2010

Dirección: Joe Johnston

Reparto: Benicio Del Toro, Hugo Weaving, Anthony Hopkins, Emily Blunt y Geraldine Chaplin.

Sinopsis: La infancia de Lawrence Talbot se acabó bruscamente la noche que murió su madre. Decidió entonces abandonar su pueblo, Blackmoor, y tardó muchos años en recuperarse y olvidar. Un día Gwen Conliffe, la prometida de su hermano, le pide que la ayude a buscarlo, ya que ha desaparecido.

  1. 3

    La 2 22:05 horas

    Ellas hablan

Año: 2022

Dirección: Sarah Polley.

Reparto: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw y Frances McDormand.

Sinopsis: En 2010, las mujeres de una comunidad religiosa aislada, que han sufrido asedio sexual por parte de los colonos, luchan por reconciliar su realidad con su fe.

  1. 4

    Be Mad 22:00 horas

    Robin Hood: príncipe de los ladrones

Año: 1991

Dirección: Kevin Reynolds.

Reparto: Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Geraldine McEwan, Michael McShane, Brian Blessed, Michael Wincott y Nick Brimble.

Sinopsis: Tras cinco años en las Cruzadas, Robin de Locksley regresa a su país, donde encuentra un panorama desolador: el príncipe Juan, hermano del rey Ricardo, se ha hecho con el poder y tiene atemorizada a la población. Robin no acepta esta situación y se rebela contra todas estas injusticias.

  1. 5

    FDF 22.55 horas

    Bloodshot

Año: 2020

Dirección: Dave Wilson.

Reparto: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne Morris, Guy Pearce, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Alex Hernandez y Siddharth Dhananjay.

Sinopsis: Recientemente caído en combate, el soldado Ray Garrison es devuelto a la vida por la corporación RST, que le convierte en el superhéroe Bloodshot. Con un ejército de nanotecnología en sus venas y una fuerza imparable, Ray es más poderoso que nunca y tiene la capacidad de autosanarse instantáneamente. Pero la compañía ha tomado el control de su mente y sus recuerdos con el objetivo de controlar su cuerpo. Esto hace que Ray no pueda saber qué es real y qué no. Su misión va a ser averiguarlo.

