La tragedia que empujó a Manolo a participar en 'Pasapalabra' Manolo, el viernes, en 'Pasapalabra'. / Telecinco «Estoy viviendo el sueño que mi mujer me regaló antes de morir» | Su historia emociona al propio Fran LP Sábado, 10 noviembre 2018, 23:02

'Pasapalabra' tiene momentos cómicos, divertidos y a veces, también emotivos, incluso tristes. Es el caso de Manolo, concursante en los últimos programas del concurso de Telecinco. Manolo está siendo un concursante correoso y fuerte que pone en apuros a Fran, la estrella de 'Pasapalabra'.

Manolo disputó el viernes su cuarto programa en 'Pasapalabra' y poco a poco fue avanzando en el rosco. Sin embargo, no fue suficiente para ganar a Fran, el crack asturiano, quién desde el principio cogió carrerilla acertando 12 palabras del tirón, aunque se quedó a una palabra de llevarse el bote de 1.254.000 euros, tal y como cuenta Telecinco en su página web.

En un momento dado, Christian Gálvez le preguntó por el motivo que le empujó a participar en el concurso y él no dudó en abrirle su corazón: «Estoy viviendo un sueño, perdí a mi mujer el 12 de abril en 2014, cuando un coche se la llevó por delante cuando entrenaba con la bicicleta. Mi vida cambió, yo hasta ese momento era otra persona, ella me hizo el regalo de la vida que ahora tengo y me quitó la negatividad e ira que tenía. Además, en un festival espiritual me permitió hablar con ella, en la que me pudo confirmar que estoy en el camino y estoy viviendo el sueño que ella me regaló».

Como no podía ser de otra forma, la historia conmovió a los concursantes, invitados y público presente en el programa, que rompió a aplaudir a Manolo. Lo mismo hizo Fran, quien le dedicó un sentido aplauso en señal de apoyo y admiración.