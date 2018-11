Marc, el concursante valenciano que ha revolucionado '¡Ahora Caigo!' «¡Madre mía!, no tiene filtro. No hay nadie ahí a los mandos», llegó a decir Arturo Valls entre risas después de escuchar los comentarios del joven, estudiante de Derecho LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 noviembre 2018, 10:49

'¡Ahora Caigo!' no deja de recibir a concursantes peculiares y Marc ha sido el último en revolucionar el plató del concurso de Antena 3.

El joven, valenciano y estudiante de Derecho, pronto captó la atención del público y del presentador Arturo Valls. Y es que, durante su intervención del pasado lunes no dejó de decir frases como: «Los 100.000 euros los quemaría. Porque soy joven y los voy a quemar. En plan, pim, pam, pim, pam... ¡Me la suda!«.

Marc no empezó en la posición central del concurso, pero fue el segundo elegido por el concursante principal para retarse. Desde el primer momento, Arturo Valls no pudo evitar las risas sin dar crédito a lo que estaba viendo.

«¿De qué te estás riendo ahora, Marc?», le llega a preguntar Valls. «No sé. Ahora mismo no sé dónde estoy, no sé qué hago aquí«, le responde el joven ante las carcajadas y el desconcierto del público.

A pesar de todo, la tarde no se le dio nada mal a Marc y consiguió vencer a su rival, convertiéndose así en el concursante central. «Me siento to' bien», aseguró con una amplia sonrisa que desconcertó aún más al presentador: «¿Qué te has tomado antes de entrar?». «Pues no lo sé, me he traído esto para la nariz», reconoció mientras enseñaba un inhalador para descongestionar las fosas nasales.

«¡Madre mía!, no tiene filtro. No hay nadie ahí a los mandos», concluía Valls entre risas y señalándose la cabeza.