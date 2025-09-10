Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

Estos son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'

Cuatro celebridades acuden al programa para participar el resto de la semana

ML

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:27

'Pasapalabra' introduce este martes 10 de septiembre a cuatro famosos que llegan al programa con ganas de disfrutar y ayudar al máximo a los concursantes, Manu y Rosa, en su ya clásico duelo por el millonario bote que otorga el concurso. Una cifra que acumula en este momento 2.116.000 euros. Los invitados confirmados hasta ahora son Esther Arroyo y Berta Collado.

Esther Arroyo

Esther Arroyo (57 años) es una actriz, modelo y presentadora de televisión nacida en Cádiz. Elegida Miss España en 1990, comenzó su trayectoria en televisión y cine como presentadora, colaboradora y actriz. Entre los proyectos más conocidos en los que ha trabajado destacan 'Periodistas', 'Los Serrano' o '7Vidas'.

Berta Collado

Berta Collado (46 años) es una presenatdora, periodista y humorista natural de Cáceres. Aunque es licenciada en periodismo, su salto a la fama llega en la televisión. Ha trabajado para cadenas importantes como Antena 3, Cuatro o La Sexta. Actualmente colabora en 'Zapeando' y concursa en 'Generación TOP'.

