Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'. Antena 3

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy (miércoles 26 de noviembre) en 'Pasapalabra'?

Cuatro nuevos famosos llegan al espacio de Antena 3 para concursar en las próximas entregas

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:01

Comenta

'Pasapalabra' está en uno de los mejores momentos de su historia. LOs espectadores viven pegados a la pantalla impacientes por conocer quién será el ganador del millonario bote que entrega el programa. El duelo entre Manu y Rosa ya es el más longevo de la historia del concurso. La gallega y el madrileño se ven más cerca que nunca de conseguir el premio que actualmente alcanza los 2.434.000 euros.

Cada tres programas un nuevo grupo de celebridades acude al programa para experimentar que se siente al participar en el concurso de Antena 3. Los cuatro invitados confirmados son Oscar Higares, Paz Padilla, Tania Llasera y Manuel Bandera.

Oscar Higares

Nacido en Madrid, Óscar Higares (54 años) es un torero retirado, modelo y actor español. Como torero salió en una ocasión por la puerta grande de Las Ventas. En los últimos años ha participado en grandes series como 'Entrevías', 'Cuando nadie nos ve' de HBO Max o 'Servir y proteger'.

Paz Padilla

Natural de Cádiz, Paz Padilla (56 años) es una actriz, presentadora de televisión y empresaria. En su faceta de presentadora ha dirigido muchos programas como 'Sálvame' o 'La noche en Paz'. Además, fue la presentadora de las campanadas en Mediaset en el año 2019. En los últimos años se ha hecho muy popular por su papel de Chusa en 'La que se avecina'.

Tania Llasera

Natural de Bilbao, Tania Llasera (46 años) es una comunicadora, presentadora de televisión y colaboradora de televisión española. Comenzó su carrera televisiva como colaboradora en 'El Intermedio'. En 2010 se marchó a Telecinco para presentar programas como 'Mira quien mira', 'Fama ¡A bailar!' o 'La Voz'.

Manuel Bandera

Nacido en Málaga, Manuel Bandera (64 años) es un conocido actor con una larga carrera en el cine español. Algunas de sus películas más destacadas son 'Átame' o 'Las cosas del querer 2'. Además, tambien ha participado en series como 'La Moderna' o 'Amar en tiempos revueltos'.

