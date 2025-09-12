El nuevo programa que presentará la valenciana María Verdoy en Mediaset tras la cancelación de 'Socialité' El espacio se emitirá todos los sábados a las 15.00 horas

Sara Bonillo Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:57

Un mes y medio después de que Mediaset España decidiera poner fin a Socialité, María Verdoy ya tiene un nuevo espacio dentro del grupo de comunicación. La valenciana, será junto a Emma Willis, la presentadora de 'Rediséñame International', el nuevo concurso de Divinity que se estrena este sábado pretende «poner en valor el poder transformador del uso de ropa de segunda mano en el futuro de la moda».

El programa, que ha sido cocreado junto a Lion Television Scotland y Mindshare UK, se emitirá cada sábado a las 15:00 horas y cuenta con ocho diseñadores de moda emergentes de Italia, España, Francia y Reino Unido que competirán creando en un tiempo limitado colecciones cápsula y looks para pasarela utilizando exclusivamente prendas de segunda mano. Los diseños tendrán que convencer a los jueces expertos Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith.

En cada desafío, deberán elaborar sus creaciones inspirándose en diferentes temáticas, desde reinterpretaciones del pasado y reinvenciones de básicos de armario hasta rediseños de looks de alfombra roja, entre otros. La colección del diseñador ganador se expondrá en la London Fashion Week y se venderá en exclusiva en Vinted, donando los beneficios a Oxfam.

Este es el primer programa que presentará María Verdoy después de que cancelaran 'Solicialité' el pasado mes de julio debido a las bajas audiencias. La valenciana llevaba año y medio al frente de este magacín que copresentaba junto a Antonio Santana, por lo que la cancelación del programa fue un duro golpe para ella.