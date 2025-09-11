La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores» Irene Gil estuvo presente este miércoles en 'Y ahora Sonsoles'

Irene, hija del popular actor José Luis Gil, acudió este miércoles a 'Y ahora Sonsoles' para actualizar el estado de salud de su padre, que sufrió en ictus a finales de 2022. Desde entonces, ha sido ella quien ha ido desvelando cómo se encontraba el intérprete, quien todavía no ha podido volver a trabajar.

«A partir de ahí, ya nada es igual. Los médicos fueron demoledores», señaló en referencia al diagnóstico que recibió. Añadió que pese a ello los médicos se sorprendieron con su evolución positiva 24 horas después y que actualmente, son ella y su madre quien cuidan de él.

No obstante, desconoce qué va a ocurrir con su salud: «A día de hoy, nadie me dice nada firme. Hay días que pienso que mi padre no se va a recuperar, pero otros pienso qué quién soy yo para decir que no. No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada».

Irene Gil asegura que hay que tener paciencia: «Esto hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, entendiendo lo que supone para la persona y sabiendo que el protagonismo sigue siendo suyo. Él sabe perfectamente lo que le pasa».

Uno de los problemas principales derivados del ictus es la afasia, lo que le impide comunicarse con normalidad: «De repente ves que quieres decir la cosa más sencilla y no puedes».

Por último, ha querido lanzar un mensaje a los que sufren una situación similar: «Paciencia, energía y fuerza. Todos tendemos a hacernos muy protagonistas de las cosas, pero a quien le pasa es a quien le pasa. Tenemos que intentar ayudar a quien está sufriendo y, pase lo que pase, ponerlo fácil».

