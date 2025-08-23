La actriz de 'Aquí no hay quien viva' Laura Pamplona revela novedades sobre el estado de salud de Jose Luis Gil: «Es muy triste ver así a un compañero» La actriz reaparece en YAS Verano para recordar su etapa en la mítica comedia de Antena 3

Mario Lahoz Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 00:13 Comenta Compartir

Laura Pamplona se sentó en el plató de YAS Verano para repasar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional como actriz. La intérprete recordó como le afectó la vorágine que vivió con la ficción y se pronunció acerca del estado de salud de José Luis Gil, quién fuese su compañero en 'Aquí no hay quien viva'.

En su entrevista con Romero, la actriz destacó como le ha marcado en su vida el personaje de Alicia, a pesar de haber estado solo un años y ocho meses. «Hay gente que piensa que solo he hecho eso», expresó la invitada, a la par que reconocía la importancia de la ficción: «Es que esa serie ya trasciende lo que es una serie».

La presentadora se interesó entonces sobre si le llegó a molestar el proyecto en algún momento. «No es que te molestara, pero es como que jolín he hecho más cosas y también hice cosas antes. Pero ahora me hace ilusión, recuerdo la etapa con mucho cariño», señaló Laura Pamplona conmovida.

Finalmente, Romero le preguntó a Pamplona sobre la situación de José Luis Gil tras el ictus que sufrió hace unos años y que, desde entonces, lo ha mantenido alejado del foco mediático y de la profesión.

«Yo sé de su estado de salud por sus compañeros y con los hijos hablé en su momento. Con él no he hablado, pero lo bueno es que se va recuperando y la vida continúa», expresó la actriz. «Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así», añadió emocionada