Cañizares, sobre el positivo por dopaje de Yeray: «El Athletic no es bobo»

J.Zarco Valencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:32 Comenta Compartir

El futbolista del Athletic Club, Yeray Alvárez, tendrá que estar diez meses sin competir tras la sanción impuesta por la UEFA por su positivo en dopaje tras la ida de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United. El jugador compareció este miércoles en rueda de prensa y aclaró que tuvo un error al tomar una pastilla para la alopecia de su mujer.

«Quiero dejar claro que, desde el primer momento, nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida, no he tomado ninguna sustancia para aumentar el rendimiento ni nada por el estilo», explicó.

El defensa señaló con detalle qué había ocurrido: «Mi pareja en diciembre del año pasado comenzó este tratamiento, prácticamente idéntico al mío. Y la semana antes del partido contra el Manchester United, nosotros solemos hacer esa rutina nocturna, la hacemos los dos juntos y cuando fui a tomarme una de las pastillas, me di cuenta de que no tenía. Fruto del estrés, del dolor, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo que lo que tenía la mía».

Sobre sus palabras se ha pronunciado el exguardameta Santiago Cañizares, las cuales ha valorado positivamente: «Creo que no hay demasiada gente en este país que asuma su responsabilidad y sea capaz de exponerse como ha hecho Yeray. Creo que dentro del error que ha cometido, son unas magníficas declaraciones de un gran chico y de un gran profesional».

También ha valorado que el central haya renunciado a cobrar su salario durante estos 10 meses: «Va a estar 10 meses sin cobrar. Todos los contratos de todos los jugadores de fútbol tienen una cláusula en la que si el futbolista tiene algún problema con dopaje, su salario o su contrato queda cancelado. En este caso, el Athletic no es bobo porque sabe que es un buen jugador, sabe lo que ha pasado y no le va a cancelar el contrato, que podría hacerlo».

Temas

Athletic de Bilbao