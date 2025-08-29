El nuevo concurso que llega esta semana al 'prime time' de Antena 3 y pone en juego un bote de 100.000 euros El canal emite una adaptación de un exitoso formato internacional que combina preguntas con pruebas físicas

La habitual vuelta al colegio del mes de septiembre trae novedades en materia televisiva. Al ya archiconocido regreso de los icónicos programas 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', con su particular batalla por las audiencias le siguen otros estrenos en formato serie y también concurso. En este sentido, Antena 3 apuesta por un nuevo programa de entretenimiento de éxito internacional.

Se trata de 'Juego de pelotas', un concurso presentado por Juanra Bonet que dará el pistoletazo de salida este miércoles 3 de septiembre a las 22.50 horas. Este formato enfrenta cerebros contra bolas combinando un programa de preguntas de alto riesgo con un divertido factor físico, en el que si fallas, caes al agua. Cada episodio presenta a dos grupos que compiten por un premio en metálico en una «batalla de pelotas». Seis bolas gigantes, una piscina, dos equipos, cinco jugadores por grupo… y un presentador con muchas ganas de hacerles preguntas.

La grabación del programa tuvo lugar en el hub de Talpa Studios en los Países Bajos y al frente está un rostro conocido como Juanra Bonet tras capitanear otros programas como '¿Quién quiere ser millonario?', 'El círculo de los famosos' y más recientemente 'Traitors España'. Fuera de España, 'Juego de pelotas' también se podrá disfrutar a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

De qué va 'Juego de pelotas'

En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición física a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con un único objetivo: mantenerse secos… y llevarse el dinero. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos para evitar caer al agua. Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en 'Juego de Pelotas', si te equivocas, no solo lo pagas con puntos… también con un buen chapuzón.

En su primera temporada en España, 'Juego de Pelotas' contará con equipos muy particulares formados por personas con vínculos de lo más variados: familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o personas unidas por un mismo hobby, desde amigos de la infancia a compañeros del mismo club de natación o trabajadores de un servicio de emergencias. A lo largo de la temporada pasarán por el plató bomberos, coristas, eurofans, vecinos del mismo bloque o apasionados de la Jota aragonesa, entre otros. Nombres como Las Torja Girls, Los Matafuegos o Las Mamis Rurales serán algunos de los protagonistas.

La mecánica del programa

Los equipos de 'Juegos de Pelotas' se encontrarán con todo tipo de preguntas sobre historia, geografía, ciencias, entretenimiento o cultura popular, entre otras temáticas. Esto resulta en preguntas tan variopintas como conocer qué tipo de nubes existen hasta saber los nombres de todos los hijos de Julio Iglesias. Estas y muchas más cuestiones pondrán a prueba la cultura general y, sobre todo, los nervios de los concursantes.

El programa arranca con la selección de 10 categorías temáticas, de las cuales cada equipo elegirá cinco preguntas para responder. Al seleccionar cada categoría, se presentan seis respuestas posibles a cada pregunta, de las cuales solo una es incorrecta. Cada jugador debe colocarse frente a la respuesta que cree correcta. Al oír «pelotas en juego» las pelotas bajan por el trampolín y el que se haya colocado en la respuesta incorrecta es empujado por la pelota, cae al agua y es eliminado, acabando su turno con un gran chapuzón. Las pelotas con las respuestas correctas se frenan antes de golpear al resto de concursantes, que continúan jugando en la siguiente ronda.

Cada respuesta acertada suma 1.000 euros al equipo, cifra que va aumentando progresivamente en cada ronda, hasta alcanzar los 5.000 euros por acierto en la última fase de cada grupo. El equipo con más dinero acumulado entonces pasará a la final. La dinámica de esta última prueba consiste en una única pregunta a elegir entre dos categorías. Uno de los participantes del equipo deberá encontrar las cinco respuestas correctas. Si acierta, se llevan los 100.000 euros del premio, y si la falla y acaba en la piscina, el equipo se irá únicamente con el dinero acumulado de las rondas anteriores.

La primera entrega, con rostros conocidos

El primer programa de 'Juego de Pelotas' en Antena 3 promete un arranque lleno de sorpresas, risas… y muchos chapuzones. Dos equipos de celebridades se enfrentarán para poner a prueba sus conocimientos, sus nervios y su equilibrio.

En su primer programa, podremos ver a un equipo de cómicos y otro de cantantes que se medirán en una batalla sin precedentes, dispuestos a mojarse por una buena causa. Los humoristas David Fernández, Susi Caramelo, El Monaguillo, Henar Álvarez y Agustín Jiménez se enfrentarán a Rosa López, Blas Cantó, Angy, Carlos Baute y Melody. Un divertido duelo por ver qué equipo agua

