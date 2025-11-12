Una nueva pareja aterriza en 'La isla de las tentaciones' mientras las chicas estallan en la primera hoguera: «Me da asco el novio que tengo» Sandra Barneda les muestra las imágenes de lo que sus parejas han hecho en Villa Montaña

'La isla de las tentaciones' vuelve este miércoles con la tercera emisión de la semana, después de que este lunes y martes hayamos despedido a una de las parejas del programa. Sandra Barneda les comunicaba que deberían abandonar de forma definitiva la isla tras saltarse todos las normas de la organización, y que ellos mismos debían decidir quién debería abandonar la experiencia.

Finalmente, eran Lorenzo y Nieves los escogidos para abandonar el programa, que decidían marcharse juntos en una hoguera muy tensa donde ella le advirtió que tenían muchas cosas que tratar para continuar con su relación.

Tras los acercamientos que veíamos en el último programa entre Claudia y Gerard y Rodri y Olatz , llegaba el momento de la primera hoguera en la que los participantes tendrán que enfrentarse a las imágenes de lo que sus parejas hacen en la otra villa. Este miércoles tocaba el turno de las chicas, que se mostraban notablemente nerviosas y preocupadas ante Sandra Barneda.

«Estoy muy nerviosa, no sé lo que me voy a encontrar, espero verle difrutar y que me está respetando», decía Almudena, que no tardaba en derrumbarse al ver las imágenes de su novio. «Él sabe que esto a mí no me gusta. Se está pasando y no sé si voy a poder aguantar esto, Sandra», le decía la malagueña a la presentadora.

Helena, también se mostraba nerviosa al principio: «No quiero que por esto se rompa mi relación con Rodri porque yo le amo», aseguraba, pero tras ver las imágenes de su chico con Olatz, tenía claro que le será infiel: «Este no aguanta y me la va a hacer. Qué asco de tío, puto cerdo. Mi novio el primero en que caiga, yo no paso esto», reaccionaba, dejando claro que ella no tiene intención «de ser la tonta».

Por su parte, Claudia se mostraba totalmente indignada al ver cómo se está comportando Gilbert en Villa Montaña: «No me gusta, yo cuando elegí a esta persona, la elegí pensando que no era así», decía, contando que ella pensaba que a su novio no le gustaba salir de fiesta y no podía creer que estuviera haciendo masajes a otra chica. «Te vas a cagar. ¿Pero qué hace? Qué puto asco», exclamaba. «Estoy en shock, no me esperaba para nada esto, es que él no es así. Yo no sé si he conocido a una persona que no es o que no siente lo que tiene que sentir por mí», concluía.

Sandra también estallaba al ver cómo se estaba comportando Juanpi en la isla y al escuchar cómo decía que le atraía la madre de su pareja: «Eres un desgraciado. ¿Si estás quemado para qué vienes aquí? ¿Quién coño te crees? Me da asco el novio que tengo. No quiero estar con él», aseguraba, totalmente decepcionada.

Además, el programa de hoy cerraba con la incorporación de una nueva pareja, que acude para sustituir a Nieves y Lorenzo. Se trata de Álvaro Rubio, que acude a 'La isla de las tentaciones' junto con Mayeli, que se incorporaba con las chicas a Villa Playa.