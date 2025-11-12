Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Anita y Montoya tras 'Supervivientes'. EP

Montoya y Anita derrochan pasión por las calles de Madrid

La pareja defiende que entre ellos hay una «bonita amistad»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

José Carlos Montoya y Anita Williams han sido captados besándose apasionadamente por las calles de Madrid. Ha sido la revista 'Diez minutos' la que ha publicado en exclusiva las imágenes de la pareja en un romántico encuentro. Su historia de amor ha estado plagada de idas y venidas, incluso antes de ser famosos. Montoya y Anita fueron la pareja estrella de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', en la que las desmesuradas reacciones del sevillano dieron la vuelta al mundo. Luego, continuaron exponiendo su historia en 'Supervivientes', cuando decían que eran solo amigos, aunque parece que ya entonces estaban más unidos de lo que decían.

A su regreso de Honduras, el andaluz necesitó un tiempo de retiro al verse superado por las circunstancias. Varios meses alejado de la televisión durante los que mantuvo el contacto con su expareja, preocupada por su salud. Recientemente, a ella le detectaron dos tumores con «bastante mala pinta», según describió la propia Anita, que finalmente quedaron solo en un susto. Ahí fue Montoya quien estuvo a su lado. Hace solo unos días, Anita expresaba que lo suyo era una «bonita amistad» después de todo lo vivido en los últimos años. Pero las imágenes publicadas este miércoles parecen indicar que entre ellos hay algo más que una amistad. Los jóvenes estuvieron cenando juntos y después de un paseo se fueron a la casa de Montoya, donde pasaron la noche.

