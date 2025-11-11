Las alarmas suenan en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones': «Si lo has hecho es que no estás enamorada de tu novio» El programa despedía a la pareja de forma definitiva como castigo después de que todos los participantes se saltasen las normas de la organización

'La isla de las tentaciones' ha comenzado su novena temporada con más tensión que nunca. Las parejas que han acudido esta vez a República Dominicana para poner a prueba su relación no están perdiendo el tiempo a la hora de comprobar si serían capaces o no de caer en la tentación y las tensiones entre los protagonistas son más que evidentes conforme va aumentando la conexión con los solteros y solteras.

Mediaset ha apostado por una emisión intensiva del programa, uno de los formatos con más éxito para la cadena, para tratar de mantener el liderazgo de audiencia en 'prime time'. Así que la emisión de 'La isla de las tentaciones' se extiende de lunes a miércoles cada semana, por lo que los contenidos son casi una constante para los espectadores del 'reality'. En la gala de este lunes, Sandra Barneda anunciaba que una de las parejas debería despedirse de forma definitiva de la experiencia, como castigo colectivo por saltarse las normas en la emisión anterior.

Los escogidos para decir adiós al programa fueron Nieves y Lorenzo, que llegaban a la su hoguera final con posturas muy diferentes respecto a su relación. Ella ya avanzaba que no tenía claro si quería continuar con su pareja, a pesar del compromiso de matrimonio. Él no daba crédito a lo que esuchaba después que su novia le confesase que la hacía sentir «pequeña» y estallaba tras verla hablar en el jacuzzi con Barranco.

El programa retomaba la hoguera de nieves y Lorenzo, resolviendo la duda de si ella decidía marcharse sola o con su pareja: «No me he podido tentar porque le amo muchísimo», recalca la de Almería, que le dejaba claro que tenían que trabajar mucho en su relación. «Tenemos que hablar muchas cosas, pero lo solucionamos sanamente», concluía.

Después veíamos a Rodri acercarse a Olatz en el jacuzzi, que llegaban a hacer sonar la alarma, mientras su novia Helena reconocía no pensar en Barranco como algo sexual porque tiene a su pareja en la cabeza.

En Villa Playa, Claudia se dejaba llevar finalmente con Gerard y comenzaban a besarse en la piscina, haciendo que sonase la alarma de la tentación en Villa Montaña. Todo bajo la mirada de sus compañeras, que están convencidas de que solo se trata de un calentón. Por la mañana, Claudia se despertaba preocupada por lo que pasó la noche anterior y cómo reaccionará Gilbert, aunque Almudena trataba de aclararle la situación: «Si lo has hecho es que no estás enamorada de tu novio», le decía.

El propio Gerard trataba de consolarla de consolarla y ella le confesaba qué pasaba por su mente respecto a Gilbert: «Lo correcto sería que yo sintiera 'quiero que me perdone' y no siento eso. Si no me hubiese pasado esto yo estaría con él uno, dos o tres años más», comentaba antes de volver a besarse con su tentador.

Sandra también activaba la luz de Villa Montaña después de que Andrea le toque las tetas, dejando a su novio Juanpi preocupado al escuchar la alarma. Más tarde comenzaba la primera hoguera conjunta, en la que todos verían las imágenes de sus parejas frente a sus compañeros, aunque no será hasta este miércoles cuando conoceremos cómo se tomarán los protagonistas los últimos acercamientos en el programa.