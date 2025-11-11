'La isla de las tentaciones' fulmina a una pareja y la tensión estalla ante la hoguera: «¿Por qué hablas así de mí? El programa despide a dos participantes al considerar que no se han respetado los límites de la organización

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a Telecinco y está cumpliendo todas las expectativas de la cadena, consiguiendo mantener a una audiencia joven que no se pierde las idas y venidas de las parejas que han ido a República Dominicana a poner a prueba su relación. Mediaset, que sigue tratando de dar con la fórmula para recuperar su liderazgo en 'prime time', ha apostado por una emisión intensiva de tres días a la semana, de lunes a miércoles, para dar a los espectadores del programa el máximo contenido posible.

Una vuelta que venía con algunas novedades, como la elección de los protagonistas vía casting por primera vez o el establecimiento de límites que hagan sonar las alarmas en las villas cada vez que se salten las normas ante la tentación. Además, la edición empezaba fuerte porque el primer día ya escuchábamos el aviso y saltaban los nervios y gritos entre las chicas, que no dudaron en echarles en cara a sus novios sus actitudes con las solteras, según vimos en el programa anterior.

El avance con el que nos quedamos la pasada semana ya dejaba caer que una pareja tendría que decir adiós a la isla tras saltarse las normas del programa. Pero eso no ha sido lo único destacado de la noche, ya que esta vez varios de los protagonistas han caído de pleno en la tentación.

En el programa de este lunes hemos visto cómo avanza el tonteo entre Gerard y Claudia, que fueron a la habitación juntos aunque luego terminaron la noche por separado. Además, Sandra Barneda entraba por sorpresa en la casa de los chicos para hablar sobre la infracción de varias normas de sus parejas y dejaba a Gilbert visiblemente afectado después de las primeras imágenes que ha visto de su novia. «Siento que el comportamiento de Claudia me está condicionando Ella me decía que me tentara al máximo, pero ha visto las imágenes y ha hecho todo lo contrario», se quejaba sobre la actitud de su pareja.

Juanpi tampoco quedaba nada contento con lo que veía de Sandra y su tentador: «Han conectado más de la cuenta, están yendo más allá» comentaba.

Todos los protagonistas de la edición han disfrutado ya de su primera cita con sus solteros favoritos, aunque a Almudena es la que hemos visto más afectada y recordando mucho a Darío, que disfrutaba de su cita con Cristina.

Pero a pesar de su actitud tras ver las imágenes, los chicos se ponían las pilas en Villa Montaña y hacían sonar varias veces la alarma. El primero ha sido Darío, que se ha acercado demasiado a Cristina, mientras Helena se mantení confiada y avanzaba en sus acercamientos con Barranco. La alarma sonaba una segunda vez en Villa Playa, esta vez por Gilbert, que tonteaba con Noelia.

Después de que Helena se dejara pasar el hielo por el cuerpo por Barranco, era en Villa Montaña donde sonaba la alarma y los chicos se preguntaban cuál de sus novias habría caído en la tentación, aunque se lo han tomado con mucho más humor. Otro punto de inflexión llegaba cuando Gilbert se acercaba a Mari, la nueva soltera de la isla y su pareja en el pasado, para tratar de solucionar los problemas entre ambos.

Y mientras más tarde, Gilbert se acercaba a dar un mensaje a Noelia y hacía sonar de nuevo la alarma, el aviso pillaba a Claudia distraída con Gerard, con quien se metía en el jacuzzi, aunque por la mañana confesaba estar triste pensando en su pareja.

Pero el que ha sido el momento fuerte de la noche llegaba cuando Sandra Barneda les exponía que una pareja debía abandonar de forma definitiva la isla, y serian ellos mismos quienes dirían los nombres de los expulsados: «Como todos decidistéis saltaros las normas, vais a ser vosotros quienes toméis esa decisión», les comunicaba. Tras las votaciones de todos, quedaba claro que eran Nieves y Lorenzo quienes debían decir adiós a su paso por República Dominicanda.

Más tarde llegaba el turno de la hoguera de ambos junto a Sandra Barneda, en la que Lorenzo veía las imágenes de su novia hablando con Barranco en el jacuzzi y hablando sobre su relación en un tono que a Lorenzo no le ha gustado nada. Tanto, que era lo primero que le echaba en cara a su novia nada más verla: «Por qué hablas así de mí?», iniciando un reencuentro muy tenso en el que ella ha terminado confesando que siente que él la hace «pequeña» y que se está replanteando el futuro de su relación.