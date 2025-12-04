Mediaset toma una decisión histórica e inesperada con 'Gran Hermano 20' El bajo registro de audiencias ha provocado que la corporación tire la toalla

Mario Lahoz Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

La dramático situación que atraviesa Telecinco en el tema de las audiencias ha provocado que Mediaset tome una decisión nunca antes vista en la corporación.

La dirección ha determinado cancelar 'Gran Hermano 20' de forma repentina ante su estrepitosa debacle en audiencias, con unos resultados nunca vistos en sus 25 años de historia (7,9% y 8,9% de share en sus dos últimas entregas).

Así lo avanza la cuenta de X 'Poco Pasa TV', que informa de que Mediaset «finiquitará esta edición antes de Navidad» aunque la idea era que enlazase con 'Supervivientes 2026'; previsiblemente después de febrero. Además, avanza que la cadena está trabajando a contrarreloj para encontrar un recambio urgente.

La intención, tal y como se indica, es realizar lo que llaman un «reencuentro con los vips». Eso sí, no se aclara exactamente si será un 'GH DUO' o un 'GH VIP', o si más bien se trata de otro reality con una marca distinta.

En cualqueir caso, a la espera de que trasciendan más noticias al respecto, lo más relevante ahora mismo es la cancelación prematura de 'Gran Hermano 20', sin ni siquiera llegar a los dos meses de emisión. Una decisión absolutamente inédita.