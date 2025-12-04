Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El presentador Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Gran Hermano'. Mediaset

Mediaset toma una decisión histórica e inesperada con 'Gran Hermano 20'

El bajo registro de audiencias ha provocado que la corporación tire la toalla

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:41

Comenta

La dramático situación que atraviesa Telecinco en el tema de las audiencias ha provocado que Mediaset tome una decisión nunca antes vista en la corporación.

La dirección ha determinado cancelar 'Gran Hermano 20' de forma repentina ante su estrepitosa debacle en audiencias, con unos resultados nunca vistos en sus 25 años de historia (7,9% y 8,9% de share en sus dos últimas entregas).

Así lo avanza la cuenta de X 'Poco Pasa TV', que informa de que Mediaset «finiquitará esta edición antes de Navidad» aunque la idea era que enlazase con 'Supervivientes 2026'; previsiblemente después de febrero. Además, avanza que la cadena está trabajando a contrarreloj para encontrar un recambio urgente.

La intención, tal y como se indica, es realizar lo que llaman un «reencuentro con los vips». Eso sí, no se aclara exactamente si será un 'GH DUO' o un 'GH VIP', o si más bien se trata de otro reality con una marca distinta.

En cualqueir caso, a la espera de que trasciendan más noticias al respecto, lo más relevante ahora mismo es la cancelación prematura de 'Gran Hermano 20', sin ni siquiera llegar a los dos meses de emisión. Una decisión absolutamente inédita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  7. 7 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  8. 8 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mediaset toma una decisión histórica e inesperada con 'Gran Hermano 20'

Mediaset toma una decisión histórica e inesperada con &#039;Gran Hermano 20&#039;