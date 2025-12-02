'Operación Triunfo 2025' ya tiene a sus primeros finalistas

A. Pedroche Martes, 2 de diciembre 2025, 00:16 | Actualizado 01:25h. Comenta Compartir

'Operación Triunfo 2025' está ya en la recta final. Este lunes, 1 de diciembre, se ha celebrado la gala número once. En ella se ha despedido el décimo concursante de esta edición y también hemos conocido quiénes son los cuatro primeros finalistas. Los fans del concurso van a tardar unos días en recuperarse de las emociones vividas durante esta noche.

La gala ha comenzado con la canción grupal de la semana y, tras esto, han cantado los dos nominados: Guillo Rist y Crespo. A continuación, el resto de concursantes han realizado sus interpretaciones y hemos podido disfrutar de una de las actuaciones invitadas de la noche, Ruth Lorenzo. Poco después ha llegado el momento de la expulsión. Sin duda, los minutos más tensos de la noche. A estas alturas el nivel es muy alto y cada vez es más difícil escoger quién sigue y quién no. Prueba de ello son los porcentajes. El público ha salvado a Guillo Rist con el 55% de los votos. Por lo tanto, Crespo ha abandonado la Academia.

Después de ver la segunda actuación invitada de la noche, que ha corrido a cargo de Miriam Rodríguez, se han anunciado los nombres de los tres favoritos de la audiencia esta semana: Guille Toledano, Claudia y Olivia, siendo Olivia proclamada la Favorita con el 29% de los votos. Para terminar, el jurado ha puntuado a cada uno de los concursantes valorando toda su trayectoria en el programa y escogió de esta forma a los tres primeros finalistas de la edición: Olivia, Cristina y Claudia Arenas. Los profesores han elegido al cuarto finalista, Guille Toledano.

Guillo Rist y Tinho quedan en manos de la audiencia, que deberá votar durante toda la semana para decidir quién es el quinto finalista de 'OT 2025'.

