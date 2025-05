Mazazo de Pablo Motos a Broncano: Melody visitará 'El Hormiguero'

Marta Palacios Valencia Miércoles, 28 de mayo 2025, 21:33 Comenta Compartir

Melody se ha visto envuelta, durante los últimos días, en una gran polémica que tiene a David Broncano y 'La Revuelta' como protagonistas. Todo comenzó el lunes posterior a la participación de la sevillana en Eurovisión 2025, cuando al regresar a Andalucía para descansar y estar con su familia decidió cancelar toda su agenda, en la que estaba incluida su visita al programa de La 1.

Y por si fuera poco, el pasado lunes, 26 de mayo, la cantante sevillana acudió a la sede de RTVE, ubicada en Prado del Rey, junto a parte del equipo de la cadena pública, para hablar sobre su experiencia en Basilea. Allí, también habló de 'La Revuelta': «Iré a programas en los que se me respete, pero estoy abierta a unas disculpas», dijo. «Ante todo va la salud mental y ha habido algún programa de televisión que se ha reído», añadió la intérprete de 'Esa diva'.

Desde el programa de Broncano pronto respondieron a estas declaraciones. «Melody, que se ha enfadado, dice que nos hemos metido con ella», decía Grison. «¿Se ha enfadado ella? ¿Esto es cierto? No me he enterado de nada», decía Broncano, sorprendido. «La hemos invitado un montón de veces, se canceló un rato antes», añadió el presentador, bromeando y aparentemente incrédulo.

Sin embargo, unos días después de todo este revuelo, la cantante ha decidido que sí acudirá a un programa de televisión. Concretamente a 'El Hormiguero', competencia directa de David Broncano. Así lo ha anunciado Pablo Motos.

«Quiero decir, por cierto, que el próximo miércoles, estará en directo en 'El Hormiguero', para que podamos charlar con ella», anunció Motos en referencia a la visita de la andaluza. Además, el presentador valenciano añadió: «hablaremos de Eurovisión y de todo». Así, la artista regresará al programa de Antena 3 el próximo 4 de junio, más de una década después de su última visita.