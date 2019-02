El 'joven del palillo' visita el programa 'First Dates' Sergio, el 'joven del palillo' y su cita, Itziar, durante el programa de 'First Dates'. / Cuatro El leonés que consiguió sacarse el DNI con un palillo en la boca acudió al espacio de citas para ver si triunfaba también en el amor LAS PROVINCIAS Miércoles, 27 febrero 2019, 11:27

Cuando Sergio se hizo el DNI y consiguió salir en la foto del documento con un palillo en la boca, se hizo rápidamente viral por todo el mapa nacional. El leonés quiso salir con este objeto como parte de una apuesta, pero no se imaginaba que iba a poder ganarla, ya que la normativa impide salir con cualquier objeto que dificulte la identificación de la persona.

El azar o un error del funcionariado hizo que Sergio lograra su fin y la hazaña se difundió por todo el país e, inevitablemente, llegó a la Policía Nacional, que le comunicó que debía entregar el DNI de la polémica y hacerse otro.

Consciente de la fama que le ha traído el palillo, Sergio, a quien su círculo llama 'Panita', acudió al programa de citas 'First Dates' para ver si triunfaba también en el amor. Allí, en el formato conducido por Carlos Sobera, le esperaba el equipo de camareros con gran expectación y con un homenaje: todos llevaban un palillo en la boca.

Mientras esperaba a que llegara su cita, Sergio reconoció que para besarse sí que se retiraba el palillo, pero al darse dos besos no y que en alguna ocasión «había picado a la chica».

El espacio de Cuatro juntó a Sergio con Itziar, que le gustó tanto que hasta se quitó el palillo de la boca. Ella afirmó que Sergio le «sonaba de algo» y el joven aprovechó para refrescar su memoria y relatar su historia con el DNI.

Durante la velada, el leonés intentó conocer a su cita mostrándose con total naturalidad y le preguntó sobre varios de los tatuajes que llevaba, sus planes de futuro y sus estudios. Conversaron sobre la afición de la joven por la saga de 'Harry Potter' - Sergio afirmó haber visto solo la primera de pequeño - y sobre el gusto por la Biología de ella.

El paisano leonés reconoció a la cámara (ya con el palillo puesto) que buscaba a una «chica divertida, simpática y un poco loca» e Itziar, de 19 años, a alguien «cariñoso, sincero y atento».

A pesar de que Sergio salió encantado de la cena e incluso invitó a Itziar y a sus amigas a su pueblo, esta no pareció tener la misma visión de la cita: «Me ha parecido un poco de pueblo», confesó la joven, quien añadió que «hace un poco el tonto, pero lo hace porque sí, porque le apetece».

Así, durante la decisión final, Itziar le dijo que no era lo que buscaba físicamente, por lo que Sergio se marchó con su palillo. No obstante, no se lo tomo demasiado mal y dijo a cámara que querría conocer a «otra moza» que no le importe que tenga un palillo en la boca.