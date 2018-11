La cita más agresiva de 'First Dates' Patricia y Jonathan durante su cita en 'First Dates'. / Mediaset Una de las participantes amenaza a su pareja con partirle la cara LAS PROVINCIAS Lunes, 19 noviembre 2018, 00:53

No todo es amor en 'First Dates'. El programa de citas románticas presentado por Carlos Sobera ha vivido el momento más tenso de su historia. Patricia y Jonathan consiguieron dejar en shock a los espectadores.

Las amenazas de agresión protagonizaron una cena muy tensa. Todo empezó con una frase: «Con nada me cabreo, no sé si es el tiempo que llevo ya aguantando a muchos gilipollas», le confesó Patricia a Sobera. Y el conflicto llegó al tocar los denominados por la joven temas 'prohibidos' (religión, política o sexo). Patricia inició la pelea verbal por culpa del color del refresco que bebían: «Cuando llevo razón la llevo y no quieran darme la vuelta a la tortilla porque no», indicó. «Te voy a regalar unas gafas de estas para ver bien los colores», respondía en tono de broma Jonathan. «¿Tú eres gilipollas? Te voy a partir la cara, conmigo no te pases ni un pelo», le reprochó enfadada.

Finalmente la cita terminó y los dos se marcharon como habían llegado, solteros. Pero, las redes sociales se llenaron de de críticas contra la joven por su actitud. Algunos de los tuits le reprocharon la falta de educación o le recomendaban participar en otros programas como 'Hermano Mayor'.

¿Patricia quieres tener una segunda cita con Johnathan?

Los dos a la vez:

No.

Patricia: Pero si a ti no te ha preguntado.

Jonathan: Bueno aún así ya respondo yo.#FirstDates766 — Marco Baena Salatti (@marcobaenaa_) 13 de noviembre de 2018