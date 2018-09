Un valenciano acude a First Dates para recuperar a su pareja y pedirle matrimonio El valenciano Manuel ha acudido al concurso de citas para pedirle disculpas a su pareja y que recupere su confianza / LP Manuel pidió ayuda al programa más conocido de citas para recuperar la confianza de Manuela, su novia, tras engañarla LAS PROVINCIAS Valencia Viernes, 28 septiembre 2018, 13:04

El programa 'Fist Dates' de Cuatro no es solo una forma de conocer a gente en esas citas «a ciegas», también ofrece solución a los problemas de parejas ya asentadas que no están pasando por su mejor momento. Ese era, precisamente, el objetivo de Manuel, un valenciano de 34 años que pidió ayuda al programa para recuperar a Manuela, su pareja y la mujer de «su vida».

Manuel ha acudido al restaurante de 'First Dates' porque está pasando una crisis con su pareja: «Quiero pedirle perdón delante de toda España y la he traído aquí para que me perdone y para poder continuar con ella«. El valenciano y Manuela, su novia llevan viviendo juntos un año y dos meses, con los hijos de ella y están atravesando un bache a raíz de un intercambio de mensajes que Manuel tuvo con una chica.

«Ella se siente traicionada y dolorida, perdió toda la confianza en mí», confiesa Manuel a las cámaras. El valenciano que trabaja como portero en una discoteca de la ciudad asegura que quiere seguir con ella: «Quiero mi futuro y mi vida con ella».

Manuela, por su parte, a pesar de que habla de Manuel como «su vida», admite que pillarle las conversaciones con otra, aunque no pasara de ahí, le ha quitado confianza y le da miedo. «Hubo un pequeño desliz» añade, además, «me contó una versión que no era la correcta, me dijo que la conoció por Internet y fue en el trabajo».

Durante su cita, Manuel le explica a su pareja por qué la ha llevado al programa: «Te he traído aquí para demostrarte que te quiero y que lo sepa todo el mundo». El portero asegura que «sé que cometí un fallo» e «intentaré ganarme toda la confianza que perdiste en mí«. Le confiesa que es »una mujer diez y que vale muchísimo, como persona, como mujer, físicamente y como madre«.

Manuela sabe que su compañero es consciente de que «ha metido la pata» y que no es una «infidelidad en toda relga, pero para mi sí, es un engaño«.

Leyla Ramrani, la 'coach' sentimental del programa y experta en terapia de pareja, ha estado observando como actuaban Manuel y Manuela durante la velada. Tras su cita, se ha reunido con los dos para darles unos consejos y sanar las heridas de la relación. Por un lado, dice Leyla, percibe que Manuel ha hablado con una chica para «sentirse guapo y más hombre, no con el fin de engañar ni porque no esté enamorado», todo fruto de la inseguridad. Por otro, le dice a Manuela que«aguanta mucho» y que «no ha podido sacar sus emociones». Según la experta, «te lo has aguradado todo y eso influye en el carácter con los hombres y con los hijos».

Después de la valoración de la 'coach', quien asegura que si la pareja aplica sus consejos va a tener «un futuro feliz», Manuela decide perdonar a su novio: «Quiero que superemos esto juntos porque soy muy feliz contigo y te quiero«, le dice entre lágrimas. De forma inesperada, Manuel se arrollida y saca un anillo. No ha sido tarde para rectificar y es que Manuela, casi sin poder articular palabra, pronuncia un »sí, quiero«.