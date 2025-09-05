¿Quienes son los invitados de hoy en 'Pasapalabra'?
'Pasapalabra' introduce este viernes 5 de septiembre dos nuevas parejas de celebridades que llegan al programa con ganas de disfrutar y ayudar al máximo a los concursantes, Manu y Rosa, en su ya clásico duelo por el millonario bote que otorga el concurso. La cifra está situada en 2.086.000 euros. Los invitados confirmados que participarán en los próximos tres programas son Eva Soriano, Ken Appledon, Lucía Ramos y Nacho García.
Eva Soriano
Eva Soriano (35 años) es un cómica y presentadora natural de Madrid. Ha `articipado en grandes programas como 'Late Motiv', 'El Club de la Comedia' o 'La Resistencia'. Además, ha participado en 'Tu Cara Me Suena' y ha presentado su propio programa en Movistar Plus+, 'Showriano'.
Ken Appledorn
Ken Appledorn (45 años), natural de Troy, Michigan, es un actor estadounidense y español principalmente conocido por su papel en 'Arde Madrid' y la serie 'Refugiados' producida por la BBC Worldwide y Bambú Producciones para La Sexta. También por su trabajo en la película 'Casting' donde ganó la biznaga de plata de mejor actor de reparto.
Lucía Ramos
Lucía Ramos (34 años), natural de Fuenlabrada, es una actriz española conocida principalmente por su participación en la serie 'Física o Química' como Teresa. La actriz también ha intervenido en importantes campañas de publicidad nacionales e internacionales entre las que destacan marcas como Adidas con Zinedine Zidane, y Mustang.
Nacho García
Nacho García (42 años) es un cómico, locutor, guionista, y monologuista español nacido en Córdoba. Es graduado en informática y a los 18 años empezó a hacer monólogos por los bares de su ciudad. En la actualidad es copresentador de 'Cuerpos Especiales' y colaborador en 'Lo mejor que te puede pasar' de Melodía FM.
