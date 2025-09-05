Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roberto Leal, en una imagen promocional de 'Pasapalabra'. Atresmedia

¿Quienes son los invitados de hoy en 'Pasapalabra'?

Cuatro nuevos famosos participan en los tres próximos programas

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:29

'Pasapalabra' introduce este viernes 5 de septiembre dos nuevas parejas de celebridades que llegan al programa con ganas de disfrutar y ayudar al máximo a los concursantes, Manu y Rosa, en su ya clásico duelo por el millonario bote que otorga el concurso. La cifra está situada en 2.086.000 euros. Los invitados confirmados que participarán en los próximos tres programas son Eva Soriano, Ken Appledon, Lucía Ramos y Nacho García.

Eva Soriano

Eva Soriano (35 años) es un cómica y presentadora natural de Madrid. Ha `articipado en grandes programas como 'Late Motiv', 'El Club de la Comedia' o 'La Resistencia'. Además, ha participado en 'Tu Cara Me Suena' y ha presentado su propio programa en Movistar Plus+, 'Showriano'.

Ken Appledorn

Ken Appledorn (45 años), natural de Troy, Michigan, es un actor estadounidense y español principalmente conocido por su papel en 'Arde Madrid' y la serie 'Refugiados' producida por la BBC Worldwide y Bambú Producciones para La Sexta. También por su trabajo en la película 'Casting' donde ganó la biznaga de plata de mejor actor de reparto.

Lucía Ramos

Lucía Ramos (34 años), natural de Fuenlabrada, es una actriz española conocida principalmente por su participación en la serie 'Física o Química' como Teresa. La actriz también ha intervenido en importantes campañas de publicidad nacionales e internacionales entre las que destacan marcas como Adidas con Zinedine Zidane, y Mustang.

Nacho García

Nacho García (42 años) es un cómico, locutor, guionista, y monologuista español nacido en Córdoba. Es graduado en informática y a los 18 años empezó a hacer monólogos por los bares de su ciudad. En la actualidad es copresentador de 'Cuerpos Especiales' y colaborador en 'Lo mejor que te puede pasar' de Melodía FM.

