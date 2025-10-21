Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Susana Abaitua en una escena de 'Un fantasma en la batalla'. Amaia Chico

La frenética película española que se ha convertido en la más vista de Netflix tras el primer día de estreno

Este thriller político dirigido por Agustín Díaz Yanes ya ocupa el primer puesto como la película con más visualizaciones

M.Lahoz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 00:26

El cine español sigue acumulando triunfos en las plataformas de streaming. Ahora, le ha llegado el turno a un thriller político cuya trama está inspirada en la mayor operación encubierta de la historia contra la banda terrorista ETA.

Un contenido muy atractivo que rápidamente la ha situado como la película más vista de Netflix en nuestro país. Por supuesto hablamos de 'Un fantasma en la batalla'.

Asistimos a un trepidante thriller político, policíaco y de intrigas excrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes que el gigante de streaming estreno este viernes 17 de octubre, tras su primer lanzamiento en las salas de cine el pasado 3 de octubre. Y en menos de dos días ya se ha colocado en el top 1.

'Un fantasma en la batlla tiene un metraje de 1 hora y 48 minutos y cuenta una historia que recuerda mucho a 'La Infiltrada' de Carolina Yuste y Luis Tosar. Un largometraje que se llevó el Goya junto a 'El 47' en la pasada edición de la fiesta del cine español.

Producida por los creadores de 'La sociedad de la nieve', es decir con el sello de Juan Antonio Bayona, la película está protagonizada por Susana Abaitua. Andrés Gertrudix, Iraia Elías, Raul Arevalo y Ariadna Gil completan el elenco artístico principal de una cinta que se ha rodado en localizaciones espectaculares del País Vasco español y francés.

Sinopsis y trailer de 'Un fantasma en la batalla'

Basada en las experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrtados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto hisrótico, político y social de los años 90 y 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua).

Amaia es una joven guardia civil que lo deja todo para hacerse pasar por miembro de ETA. Arriesgando su vida, permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que la banda tenía escondidos en el sur de Francia

