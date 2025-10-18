Anita Williams anuncia que le han detectado dos tumores al regresar de 'Supervivientes 2025': «Tienen bastante mala pinta» La joven ha publicado un vídeo en su Instagram revelando cual es su estado de salud

Mario Lahoz Valencia Sábado, 18 de octubre 2025, 15:29 Comenta Compartir

Si hace tres años fue Nacho Palau a quién le localizaron un cáncer tras su rfegreso de 'Supervivientes', ahora ha sido Anita williams la que ha revelado que le han detectado dos tumores y que por este motivo se ha ausentado más de lo habitual en las redes.

A la espera de recibir los resultados de las pruebas médicas pertinentes, la catalana ha querido sincerarse con sus seguidores en Instagram sobre su estado de salud y como se encuentra tras este duro revés.

«He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupeis más de la cuenta», ha empezado la ex de Montoya. «me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores... Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia, estoy esperando los resultados, por eso es que no tengo ganas de haceros vídeos ni de crearos contenido» prosigue relatando.

Este susto le ha llegado en un momento personal muy especial pues este sábado celebra su 28 cumpleaños. «No me encuentro bien pero lo celebraré porque la vida son dos días», asevera Williams al respecto.

«Espero que se quede en un susto. Voy a hacer cosas que me entretengan con mi gente», añade. Asimismo, deja caer que aunque «no tengo ni la cara ni las ganas ni nada» irá colgando slaguna historia en Instagrama para mantener informados a sus seguidores.

«Quiero deciros que vayais al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y que no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duela mucho, y a veces pues si te duele algo es que tu cuerpo te está hablando y hay que ir porque luego pasan estas cosas, concluye la catalana aconsejando a sus seguidores.