De qué va 'El crimen de Pazos', la nueva serie de Netflix con Tristán Ulloa inspirada en un caso real La plataforma vuelve a apostar por un conocido suceso de España para ampliar su oferta de 'true crimes'

Tamara Villena Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 00:00

Netflix amplía su catálogo de 'true crimes' y apuesta de nuevo por un conocido suceso de España para seguir con género que parece haberse convertido en uno de sus sellos estrella. La ficción, que estará ambientada en un pequeño pueblo gallego, tendrá cuatro episodios y vendrá de la mano de Bambú Producciones, una combinación que parece casi infalibre para la plataforma de 'streaming' tras los éxitos de 'El caso Asunta' o 'Fariña'. Una ecuación en la que también repite de nuevo nel actor Tristán Ulloa, que ya participó en 'El caso Asunta' y 'La viuda negra'.

Además de Ulloa, completan el reparto de esta serie de cuatro episodios, que completan Carlos Blanco (El caso Asunta), Fernando Fraga (Animal), Miguel Borines (El caso Asunta), Marta Nieto (Madre), Verónica Sánchez (Sky Rojo, Ángela), Daniel Ibáñez (Segundo premio), Fernando Guillén Cuervo (Servir y Proteger), Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo) y Tito Asorey (El caso Asunta), entre otros.

El rodaje, que ya está en marcha, tendrá lugar en diversas localizaciones de Galicia y corre a cargo de la producción ejecutiva de Ramón Campos, que también firma el guión junto a David Orea, Curro Serrano y Gema R. Neira. En la dirección está Carlos Sedes, con Carlos Garcés a cargo de la dirección de fotografía.

De qué va 'El crimen de Pazos'

La historia se ambienta en el tranquilo pueblo de Pazos, donde Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta. Todo cambia una noche, cuando ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras la mujer lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, tratará de descubrir la verdad enfrentándose a un sistema que no parece estar hecho para proteger a la víctima. Con la puesta en libertad de Aniceto y la vida de Irene pendiendo de un hilo, el sargento tratará de consegir que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde.