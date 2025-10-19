Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Netflix. EFE

Netflix confirma la llegada de un nuevo servicio a su plataforma

El servicio de streaming lanza la primera versión de prueba en España

Mar Georga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:50

Comenta

Netflix lleva años ampliando su oferta de videojuegos, apostando por este servicio más allá de las películas y series. Es por ello que la plataforma de streaming ha anunciado las siguientes novedades, que incluyen una amplitud en la cobertura de este tipo de productos. A partir de ahora, los usuarios podrán disfrutar de estos juegos en las pantallas de los televisores y SmartTV, no solo en los móviles y tabletas.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Netflix quiere que juegues a videojuegos en la televisión, entre maratones de ‘Stranger Things’

En esta primera etapa de prueba, los suscriptores tienen a su disposición videojuegos como 'Pictionary', 'Tetris Time Warp' o 'Lego Party'. Estos se caracterizan por ser la opción perfecta para entretenerse en familia, siendo algunos de estos la digitalización de los míticos juegos de mesa -como el 'Pictionary'- o una propuesta similar a la del popular 'Mario Party' con muy buenas reseñas -'Lego Party'-. Este último está disponible en el mercado a un precio que roza los 40 euros pero Netflix lo ofrece de manera gratuita en esta versión beta.

Noticias relacionadas

Battlefield 6 ya en venta: precio de lanzamiento y ediciones

Battlefield 6 ya en venta: precio de lanzamiento y ediciones

Ya disponible el MOBA gratuito de Dragon Ball: el 'League of Legends' de Goku

Ya disponible el MOBA gratuito de Dragon Ball: el 'League of Legends' de Goku

¿Dónde está el pueblo de la serie 'Animal' de Netflix?

¿Dónde está el pueblo de la serie 'Animal' de Netflix?

Netflix

Para poder participar, los usuarios tan solo necesitan una suscripción a Netflix y una SmartTV o un dispositivo de streaming compatible. Los teléfonos móviles sirven a modo de mandos, para ello se requerirá el escaneo de un QR, un gesto rápido que facilita en cuestión de segundos la conexión entre móvil y televisor. Los otros dos títulos disponibles en el catálogo de videojuegos de Netflix son 'Boggle Party' y 'Party Crashers'. El primero se basa en el clásico juego de mesa y el segundo pertenece al género de carreras multijugador.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  5. 5 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  6. 6

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  7. 7

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  8. 8

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  9. 9

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
  10. 10 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Netflix confirma la llegada de un nuevo servicio a su plataforma

Netflix confirma la llegada de un nuevo servicio a su plataforma