Netflix confirma la llegada de un nuevo servicio a su plataforma

Netflix lleva años ampliando su oferta de videojuegos, apostando por este servicio más allá de las películas y series. Es por ello que la plataforma de streaming ha anunciado las siguientes novedades, que incluyen una amplitud en la cobertura de este tipo de productos. A partir de ahora, los usuarios podrán disfrutar de estos juegos en las pantallas de los televisores y SmartTV, no solo en los móviles y tabletas.

En esta primera etapa de prueba, los suscriptores tienen a su disposición videojuegos como 'Pictionary', 'Tetris Time Warp' o 'Lego Party'. Estos se caracterizan por ser la opción perfecta para entretenerse en familia, siendo algunos de estos la digitalización de los míticos juegos de mesa -como el 'Pictionary'- o una propuesta similar a la del popular 'Mario Party' con muy buenas reseñas -'Lego Party'-. Este último está disponible en el mercado a un precio que roza los 40 euros pero Netflix lo ofrece de manera gratuita en esta versión beta.

Para poder participar, los usuarios tan solo necesitan una suscripción a Netflix y una SmartTV o un dispositivo de streaming compatible. Los teléfonos móviles sirven a modo de mandos, para ello se requerirá el escaneo de un QR, un gesto rápido que facilita en cuestión de segundos la conexión entre móvil y televisor. Los otros dos títulos disponibles en el catálogo de videojuegos de Netflix son 'Boggle Party' y 'Party Crashers'. El primero se basa en el clásico juego de mesa y el segundo pertenece al género de carreras multijugador.

