'Stranger Things' se despide de Netflix tras cinco temporadas. Netflix

'Stranger Things' zanja los rumores y desvela uno de los grandes secretos de su final

Netflix estrena este diciembre la esperada última parte de la serie, una de sus producciones estrella

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:50

'Stranger Things' llega a su final tras cinco temporadas y a Netflix no le queda otra que decir adiós a una de sus producciones estrella. La producción lleva años siendo un reclamo para la plataforma, que consiguió conquistar por completo a los espectadores con el estreno de su primera entrega en julio de 2016.

Protagonizada por David Harbour y una Winona Ryder que volvía al estrellato tras años de pausa profesional, la producción lanzó a la fama a unas pequeñísimas Millie Bobby Brown y Sadie Sink, que destacan junto a Jamie Campbell Bower y Joseph Quinn en un reparto que completan Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Keery, Natalia Dyer o Charlie Heaton.

Los hermanos Duffer llevan más de tres años trabajando en el esperadísimo final de la historia, en la que los protagonistas tratarán de parar a Vecna y salvar Hawkings. Una tarea que no será nada sencilla y que exige un amplio desarrollo de producción, que ya dejaron entrever en la cuarta entrega. De ahí que todos los rumores apuntasen a que esta última temporada contaría con extensiones por capítulo de 90 y 120 minutos e incluso tres horas para el episodio final.

No obstante, el propio Ross Duffer, uno de los creadores de la ficción, ha desmentido esos rumores vía Instagram y ha dejado caer que la realidad va a ser muy diferente en un post que ha titulado como «verdaderas duraciones». En él se dejaba entrever la interfaz de Netflix con los 'screeners' asignados del primer volumen de la última temporada.

Una pistade la que podemos concluir que el primer capítulo, 'The Crawl', durará 68 minutos; mientras que el segundo ('The Vanishing of...'), el tercero ('The Turnbow Trap') y el cuarto ('Sorcerer') serán de 54 minutos, 66 minutos y 83 minutos. Una extensión que, aunque notable, no llega a superar la de la cuarta temporada, en el que prácticamente todos los episodios superaban los 70 minutos.

Esta primera tanda de cuatro capítulos saldá a la luz el próximo 27 de noviembre, pero tendremos que esperar hasta el 26 de diciembre para ver los siguientes episodios y alargar la tensión hasta el 1 de enero, cuando se podrá disfrutar del capítulo final que cerrará la serie.

Te puede interesar

