Qué películas ver hoy domingo en televisión: de un thriller con Sean Penn y Nicole Kidman a la adaptación de una clásica novela de terror de Stephen King

El cine es una de las actividades predilectas de muchos para desconectar de la rutina de la semana. Durante unas horas, el séptimo arte es capaz de disipar todo lo que sucede a nuestro alrededor e imbuirnos en una historia que puede despertar un sinfin de emociones. No obstante, la asistencia de las salas de cine ha bajado mucho en los últimos años. Cada vez es más habitual ver las salas medio vacias ya que la gente prefiere disfrutar de las películas en la comodidad del hogar.

La aparición de las plataformas de streaming ha cambiado completamente el modo de consumir el cine. En Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+ destaca una gran variedad de películas que puedes disfrutar desde el salón de casa. Ahora bien, para ello hay que abonar una tarifa mensual que ronda los 15-20 euros en cada plataforma.

Aunque no todo el mundo puede permitirse este gasto fijo todos los meses. La verdad es que para disfrutar del buen cine no es necesario pagar por él. Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este domingo 19 de octubre, estos son algunos de los títulos más destacados:

LA 1 15:50 horas La intérprete

Reparto: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Yvan Attal, Jesper Christensen

Sinopsis: Silvia Broome es una intérprete de la ONU que intercepta una conversación telefónica en un raro idioma que solo ella y pocas personas más conocen. En la charla se pacta el asesinato de un líder africano. Empezará entonces una carrera contra el reloj para evitar el crimen con la ayuda de un agente federal.

Dirección: Sydney Pollack, 2005

Antena 3 16:00 horas Todos contra ella

Reparto: Sophie Quinton, Astrid Whettnall, Patrick Timsit, Aurélia Petit, Lucy Ryan

Sinopsis: Después de la muerte de su joven amante, Hélène Dewallon, la esposa de un candidato político comienza a ser chantajeada por una señora de la limpieza llamada Alice Mercier.

Dirección: Gabriel Le Bomin, 2019

La 1 23.55 horas Actos de venganza

Reparto: Antonio Banderas, Karl Urban, Cristina Serafini, Robert Forster, Isaac Florentine, Paz Vega.

Sinopsis: Obsesionado con su carrera de abogado, Frank no tiene tiempo para su mujer y su hija, hasta que se las arrebatan brutalmente. Frank transforma su cuerpo y hace un voto de silencio, que no se romperá hasta que descubra quién mató a su familia.

Dirección: Isaac Florentine, 2017

BeMad 20.18 horas El increíble Hulk

Reparto: Edward Norton, Liv Tyler, Lou Ferrigno, Tim Roth, William Hurt, Tim Blake Nelson.

Sinopsis: Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto para librarse de su alter ego. Además tendrá que hacer frente a Emil, un nuevo enemigo, convirtiendo Nueva York en el escenario de la última batalla entre las dos criaturas más poderosas.

Dirección: Louis Leterrier, 2008

Calle 13 15:30 horas Los tigres del tren

Reparto: Jackie Chan , Zitao Huang, Jaycee Chan, Kai Wang , Fan Xu , Hiroyuki Ikeuchi

Sinopsis: En 1941, un trabajador del ferrocarril en China lidera un equipo de luchadores por la libertad contra los japoneses para conseguir comida para los pobres. Los guerreros se embarcarán en una misión suicida para volar un puente.

Director: Sheng Ding, 2016.

Dark 16.09 horas It, de Stephen King

Reparto: Tim Curry , Harry Anderson , Dennis Christopher, Richard Masur, Annette O'Toole

Sinopsis: En 1960, siete niños se enfrentaron a un demonio con forma de payaso asesino. 30 años después, el ente sobrenatural regresa al pueblo y los niños, ya convertidos en adultos, deben acabar definitivamente con él.

Director: Tommy Lee Wallace, 1990.

Be Mad 22:46 horas Caos

Reparto: Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea.

Sinopsis: Cinco ladrones encapuchados irrumpen en un banco y toman a varios rehenes. El cabecilla del grupo exige a la policía negociar con Quentin Conners, un agente recientemente expulsado del cuerpo por un accidente.

Director: Tony Giglio, 2005.

TRECE 22.05 Becky

Reparto: Dwayne Johnson , Ashley Judd, Stephen Merchant, Ryan Sheckler, Julie Andrews.

Sinopsis: Becky, una adolescente rebelde, y su padre pasan el fin de semana en la cabaña del lago para intentar reconectar tras la muerte de su madre. Pero las tensiones familiares quedan a un lado cuando un grupo de convictos que han escapado de la cárcel irrumpe en sus vidas.

Director: Jonathan Milott y Cary Murnion, 2020.

FDF 22.20 horas Momentum

Reparto: Olga Kurylenko, Morgan Freeman , James Purefoy, Jenna Saras, Ebby Weyime.

Sinopsis: Alex es una misteriosa ladrona que se prepara para un último atraco. Pero un asesinato brutal desencadena un juego del gato y el ratón entre ella y un peligroso asesino.

Director: Stephen S: Campanelli, 2015.

Boing 19:56 horas Space Jam: Nuevas leyendas

Reparto: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Khris Davis

Sinopsis: La superestrella de la NBA LeBron James queda atrapado junto a su hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada conocida como A.I.

Director: Malcolm D. Lee, 2021.