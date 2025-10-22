'Callejeros' entra hoy en uno de los barrios más conflictivos de la Comunitat Valenciana y de España El programa 'Callejeros' se emite el jueves 22 de octubre en la cadena Cuatro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:18 | Actualizado 22:57h.

'Callejeros', el programa con los reportajes más sorprendentes de la televisión, visita este miércoles 22 de octubre el barrio de Los Palmerales, en Elche, Alicante. En este lugar, uno de los sitios más conflictivos y vulnerables de nuestro país, un equipo del programa se adentrará junto a sus vecinos en sus problemas del día a día y cómo sus habitantes se enfrentan a su dura realidad.

'Callejeros' en Los Palmerales se emite este miércoles 22 de octubre a las 23:00 horas, en Cuatro. Los programas de 'Callejeros' pueden verse a la carta en la plataforma Mediaset Infinity.

El programa 'Callejeros' regresó a la parrilla de Cuatro el pasado miércoles 8 de octubre. En sus nuevas entregas, el equipo de reporteros y cámaras del programa recorrerá diversos lugares de España para abordar cuestiones tan relevantes como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano de quienes deciden empezar una nueva vida en el campo, el trabajo de quienes velan por salvar vidas o la dura realidad de las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

Al frente del formato está el periodista Nacho Medina (Madrid, 51 años), uno de los reporteros más conocidos de este programa, producido por Mediaset en colaboración con Señor Mono, que en noviembre cumple veinte años de su estreno.