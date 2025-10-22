¿Quiénes son los reporteros de 'Callejeros'? El programa se emite los miércoles, a las 23.00 horas

El programa 'Callejeros' regresó a la parrilla de la cadena Cuatro el pasado miércoles 8 de octubre. En sus nuevas entregas, el equipo de reporteros y cámaras del programa recorrerá diversos lugares de España para abordar cuestiones tan relevantes como la salud mental, la violencia machista, el éxodo urbano de quienes deciden empezar una nueva vida en el campo, el trabajo de quienes velan por salvar vidas o la dura realidad de las personas que se ven obligadas a dormir en la calle.

Nacho Medina

Director del programa en esta nueva etapa, Nacho grabó el primer 'Callejeros' que vio la luz en noviembre de 2005 titulado 'Simplemente María', en el que se contaba la historia de un parto. Veinte años después, sigue buscando historias en la calle, su hábitat natural.

Fanny Boehm

Acumula más de nueve años de experiencia en televisión, en programas de entretenimiento y actualidad, tanto delante como detrás de las cámaras. Se ha curtido como reportera en 'Vascos por el mundo', de ETB2.

Silvia Ruiz

Los últimos años de esta reportera todoterreno han transcurrido entre operaciones policiales, okupas, conflictos vecinales y últimas horas. Apasionada de la actualidad, ha forjado su experiencia en programas como 'Madrid Directo', 'España Directo' y 'Hablando Claro'.

Adolfo Zarandienta

Ha trabajado en la redacción de deportes de la Cadena SER de Huelva y después en la televisión municipal onubense, Huelva Televisión, donde ha sido redactor de informativos, presentador de magacines y reportero del programa de reportajes con cámara al hombro 'Desde Dentro'.

'Callejeros' se emite los miércoles en la cadena Cuatro, a las 23.00 horas.

