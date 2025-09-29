Antonia San Juan desvela cuál es su estado de salud tras anunciar su cáncer: «Ahora tengo que vivir, no hay otra» La actriz visitó el programa de Marc Giró dónde hablo sobre su enfermedad

Mario Lahoz Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:48

A principio de este mes de septiembre, Antonia San Juan anunció que padecía cáncer de garganta. Según explicó ella misma, llevaba más de un año con problemas de garganta, por lo quecidió acudir al médico de familia y al otorrino, quien le confirmó el temido diagnóstico.

«Hay cosas que no se eligen y la enfermedad es una de ellas, es momento de recapacitar», reconoció la actriz en su cuenta de Instagram. Ahora, unos días después de su anuncio, ha visitado el programa de TVE 'Late Xou' presentado por Marc Giró en el estreno de su nuevo temporada.

Antonia ha explicado en profundidad como sucedió todo: «este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga». Aunque dejó claro que «confía plenamente en la ciencia, no hay otra».

Antonia San Juan también comunicó que había recibido llamadas de cariño de personas con las que no había cruzado palabra desde al menos quince años. «Constantemente, me llaman incluso ex. '¿Cómo estás, cariño?'. Pues 'cariño' está, y va a estar», explicaba.

También hizo hincapié en las distintas fases emocionales que está experimentando: «Vas pasando por varios procesos cuando te dicen que estás enferma. En este punto, estoy un poco rebelde».