Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo
Logo Patrocinio
Antonia San Juan, en 'Late Xou' con Marc Giró. RTVE

Antonia San Juan desvela cuál es su estado de salud tras anunciar su cáncer: «Ahora tengo que vivir, no hay otra»

La actriz visitó el programa de Marc Giró dónde hablo sobre su enfermedad

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:48

A principio de este mes de septiembre, Antonia San Juan anunció que padecía cáncer de garganta. Según explicó ella misma, llevaba más de un año con problemas de garganta, por lo quecidió acudir al médico de familia y al otorrino, quien le confirmó el temido diagnóstico.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

«Hay cosas que no se eligen y la enfermedad es una de ellas, es momento de recapacitar», reconoció la actriz en su cuenta de Instagram. Ahora, unos días después de su anuncio, ha visitado el programa de TVE 'Late Xou' presentado por Marc Giró en el estreno de su nuevo temporada.

Antonia ha explicado en profundidad como sucedió todo: «este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga». Aunque dejó claro que «confía plenamente en la ciencia, no hay otra».

Noticias relacionadas

Adara se derrumba tras una bronca en pleno directo en 'Supervivientes' y un concursante se libra de la nominación

Adara se derrumba tras una bronca en pleno directo en 'Supervivientes' y un concursante se libra de la nominación

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: «Estaré varios meses sin participar»

Antonia San Juan también comunicó que había recibido llamadas de cariño de personas con las que no había cruzado palabra desde al menos quince años. «Constantemente, me llaman incluso ex. '¿Cómo estás, cariño?'. Pues 'cariño' está, y va a estar», explicaba.

También hizo hincapié en las distintas fases emocionales que está experimentando: «Vas pasando por varios procesos cuando te dicen que estás enferma. En este punto, estoy un poco rebelde».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Antonia San Juan desvela cuál es su estado de salud tras anunciar su cáncer: «Ahora tengo que vivir, no hay otra»

Antonia San Juan desvela cuál es su estado de salud tras anunciar su cáncer: «Ahora tengo que vivir, no hay otra»