Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retrasos en tres líneas de Metrovalencia por una avería en Valencia Sud
Reunión del Cecopi. LP

TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

Lamenta las insinuaciones de posibles pagos a profesionales y el señalamiento de estos

Manuel García

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:31

El Consejo de Informativos de Televisión Española ha criticado a À Punt en su valoración sobre la cuestión de los audios inéditos del Cecopi. Ha ... señalado que, después de estudiar este caso, y ante las que consideran «graves acusaciones vertidas en los informativos de la televisión pública valenciana de À Punt, en las que se acusa a Televisión Española de vulnerar el Código deontológico, el Consejo de Informativos de Televisión Española quiere manifestar en primer lugar que felicitan a los profesionales del Centro Territorial de Valencia de Televisión Española por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  10. 10

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público