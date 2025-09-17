TVE arremete contra À Punt y le acusa de ocultar información de interés público

El Consejo de Informativos de Televisión Española ha criticado a À Punt en su valoración sobre la cuestión de los audios inéditos del Cecopi. Ha ... señalado que, después de estudiar este caso, y ante las que consideran «graves acusaciones vertidas en los informativos de la televisión pública valenciana de À Punt, en las que se acusa a Televisión Española de vulnerar el Código deontológico, el Consejo de Informativos de Televisión Española quiere manifestar en primer lugar que felicitan a los profesionales del Centro Territorial de Valencia de Televisión Española por conseguir esos audios de gran relevancia informativa, que pueden ser clave para llegar a conocer la verdad».

Además, felicitan también a la anterior dirección del centro por crear un equipo de investigación centrado en esta catástrofe, «que ha dado, entre otros frutos, esta importante exclusiva». También rechazan las acusaciones de mala praxis vertidas por À Punt en sus informativos.

«La emisión de ese sonido vulnera el Código deontológico del periodismo» señalaban desde la televisión pública valenciana, algo que rechazan desde TVE y añadían que lamentan «que nos quieran situar una vez más en medio de una pelea con finalidades partidistas, no encontramos fundamento alguno que sustenga dicha crítica».

Además, han recordado que realizar una elaboración pull tiene como objetivo evitar que en ciertos lugares entren un gran número de medios gráficos que puedan entorpecer o alterar el normal funcionamiento de un organismo. En este caso, A Punt, según el comunicado de Televisión Española, «era el medio encargado de grabar en el interior del CeCopi y, como tal, no puede hurtar ni esconder información de interés público. Es su obligación compartirla«.

También lamentan que se viertan declaraciones en la citada televisión autonómica, «aunque sea por parte de contertulios«, en las que se insinúa que Televisión Española pudo cometer un delito: «Habría que ver si RTVE ha pagado por esas imágenes, porque estaríamos hablando de un delito bastante importante», aseguran que se expresó en la cadena autonómica.

«Este tipo de informaciones, sin estar fundamentadas en pruebas, solo pueden entenderse desde el ánimo de difamar», han agregado desde TVE.

Por otra parte, À Punt, según Televisión Española, «utilizó la imagen de una profesional de su cadena en su informativo, cuestionando su profesionalidad. No creemos que la misión de una cadena pública sea el señalamiento de profesionales».

Por último, han animado a sus compañeros de RTVE en Valencia a que sigan informando «pese a quien pese, porque no porque nuestro objetivo, según el Consejo Informativo de TVE, es siempre buscar la verdad».