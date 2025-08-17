Antena 3 lanza a más famosos al agua con el nuevo concurso de Juanra Bonet 'Juego de Pelotas' intensifica su promoción como una de las principales apuesta de la cadena para la próxima temporada

Antena 3 ha intensificado la promoción de 'Juego de Pelotas', nuevo concurso con Juanra Bonet al frente que aterrizará la próxima temporada en la parrilla de la cadena. Y si hace unos días Atresmedia lanzaba las primeras imagenes del formato, el canal ha lanzado ahora un nuevo avance en el que se demuestra parte de su mecánica.

«En este concurso las pelotas no ayudan. ¡Son malvadas! Si puedes evitarlas, hazlo, porque son lo peor», advierte el presentador en la promo, que intercala algunas imágenes de nuevos personajes como Carlos Baute o El Monaguillo siendo aplastados por bolas gigantes que los empujan hacia el agua.

'Juego de pelotas' reta en cada entrega a un equipo de cinco amigos o familiares a competir por un premio. Cada uno se situará sobre una plataforma, donde deberá responder correctamente a diez preguntas amenazado por seis bolas gigantes.

Por cada cuestión, el participante tendrá que elegir entre seis opciones, vinculadas cada una de ellas a una de las pelotas. Si se acierta, la bola se detiene. Pero si se falla, esta arrolla al participante y le precipita a la piscina.

Toda pregunta tiene tantas respuestas como jugadores quedan en la plataforma. La clave para los equipos es mantenerse con el mayor número de jugadores posibles sobre la plataforma, pues la décima pregunta de la ronda les puede hacer ganar un montante de 25.000 euros.