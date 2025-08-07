Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Abel Folk, Ástrid Janer y Rodrigo Guirao. Antena3

Cuántos capítulos tiene la serie 'La encrucijada'

La ficción se emite los jueves en Antena 3

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:53

'La encrucijada' es la serie del momento en Antena 3. Además, se ha convertido en la ficción española más vista del prime time con un 11% de cuota media. Protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, propone una receta de éxito para la televisión en abierto.

'La Encrucijada' narra una historia de amor y venganza que fusiona el drama romántico y la acción, mostrando los claroscuros de unos personajes que luchan contra sus pulsiones más profundas. Un viaje marcado por la pasión de los protagonistas, César y Amanda, y las ansias de justicia, pues aborda los entresijos de sus familias, enemistadas desde siempre.

La ficción, una producción dentro de la alianza entre Secuoya Studios y Ay Yapim, con la participación de Atresmedia TV, cuenta con 60 capítulos que han sido grabados en Madrid y Canarias.

Junto a Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, en los papeles de César y Amanda, dos jóvenes pertenecientes a familias rivales marcados por heridas del pasado, completan el reparto de la serie Abel Folk, Isabel Serrano, Cristóbal Suárez, Candela Márquez, Paula Prendes, Antonio Velázquez, Silvia Marsó, Anna Silvetti, Samantha Siquieros o Ignacio Montes, Ángela Chica, Mauricio Abad, Saida Santana, Óscar de la Fuente, Raúl Sanz, Eduardo Velasco y David V. Muro.

'La encrucijada' se emite los jueves, a las 22.50 horas, en Antena 3.

La historia

La historia arranca cuando César, que acaba de regresar tras más de dos décadas viviendo en México, busca justicia por la muerte de su padre. Vuelve a la tierra donde nació cuando ya nadie se acuerda del apellido de su padre ni de las trágicas circunstancias que rodearon su fallecimiento y el de sus abuelos. Aunque su aspecto de turista aventurero no lo delata, tiene muy claro a lo que viene y no hallará paz hasta que no consiga hacer justicia y meter en la cárcel a Octavio Oramas, el hombre que se apropió de la historia familiar de su padre y de todo lo que le pertenecía para crear su propio imperio.

Con lo que César no cuenta César es que en su camino se cruzará Amanda Oramas, de quien se enamorará perdidamente. Sus caminos se cruzan y ese encuentro marcará para siempre el desenlace de sus dos familias.

