La plataforma de 'streaming' que incorpora este agosto nueve clásicos de dibujos animados de la década de los 90 en su catálogo
El servicio de pago añade ficciones icónicas de Cartoon Network a sus contenidos
D. Merino
Martes, 12 de agosto 2025, 00:41
La nostalgia se ha apoderado este mes de agosto de una de las plataformas de 'streaming' más populares. Y es que desde ya HBO Max cuenta en su catálogo con nueve clásicos de dibujos animados de la década de los 90. Todo ello contenidos de animación de la factoria Cartoon Network.
De esta forma, el gigante digital apuesta por la inclusión de algunas series que marcaron a varias generaciones en el pasado como son 'Las Supernenas', 'El laboratorio de Dexter', 'Agallas, las aventuras del perro coraje' o 'Vaca y pollo', entre otros, se pueden volver a ver bajo demanda gracias a la plataforma de pago.
Concretamente las series de animación añadidas en la sección de 'recién llegados' son:
El laboratorio de Dexter – 11 epìsodios
Vaca y Pollo – 6 episodios
Ed, Edd y Eddy – 13 episodios
Agallas, el perro cobarde – 13 episodios
Foster, la casa de los amigos imaginarios – 13 episodios
Campamento Lazlo – 13 episodios
Chowder – 6 episodios
Ben 10 Alien Force – 13 episodios
Las Supernenas – 13 episodios
