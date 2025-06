Álex González: el brutal accidente que cambió su vida, su propio restaurante en Madrid y la cirujana estética que le roba el corazón

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 21:08 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa su programación semanal con la visita de dos actores nacionales muy reconocidos. Álex González y Antonio Pagudo se sientan esta noche con Pablo Motos para hablar sobre su último proyecto juntos, una serie que verá la luz muy pronto.

Durante la entrevista, los actores compartirán anécdotas del rodaje, como ha sido trabajar mano a mano en esta nueva aventura y qué pueden esperar los espectadores de esta ficción.

Natural de Madrid y con 44 años de edad, Álex González se dio a conocer para el gran público en la exitosa serie 'El Principe' y en 'Vivir sin permiso'. Su carrera está llena de éxitos pero hubo un momento en el que esto se pudo torcer.

🎬 Esta noche recibimos a los actores @alexgonzalezact y @Pagudo, para presentarnos “Ladrones. La tiara de Santa Águeda”, la nueva serie que se estrena el 13 de junio en @DisneyPlusES #PagudoGonzálezEH pic.twitter.com/dyNfef4qPc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 11, 2025

Con 18 años, el actor perdió el control de la moto en la que viajaba con su novia de entonces y se estrelló contra un quitamiedos. El golpe fue muy violento, se desgarró el brazo y tuvo suerte de no seccionarse ninguna arteria. «En ese momento me di cuenta que tenía que perseguir mis sueños como si fuera el último día», explica en una entrevista.

'Desde el mañana', de Disney+, ha sido su último trabajo. Álex comentó en una visita anterior que tuvo un desencuentro con el director, Daniel Écija, y casi le cuesta el proyecto. El motivo es que el actor no veía con buenos ojos el bigote que caracterizaba a su personaje. «Yo no lo veía mucho para el personaje y su creador, Daniel, que tiene muy buen ojo, me dijo como a cinco días de empezar a grabar que me dejara el bigote», explicó.

Recientemente, Álex ha explotado otras facetas fuera del mundo de la interpretación. Cuenta con su propio restaurante, Rudho, situado en Madrid. Decidió emprender junto a sus amigos Miguel Ángel Silvestre, Antoine Griezmann, Marcos Llorente y su socio Paco Roncero.

En cuanto a su vida personal, el madrileño mantiene una relación con la joven cirujana estética Camila Rojido desde hace casi dos años. Pero no ha sido la única. Su corazón ha sido conquistado por otras mujeres. Chenoa estuvo con él tras romper con Bisbal. La actriz María Pedraza mantuvo una relación de dos años con el madrileño. El mismo tiempo que estuvo con la presentadora de televisión Beatriz Montañés. Otros de los nombres de su lista son Mónica Cruz, Adriana Ugarte o la piloto Carmen Jordá.