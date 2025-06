Roberto Leal aclara en 'El Hormiguero' cuál es la relación real entre Rosa y Manu de 'Pasapalabra': «Ahí no voy a entrar» El presentador del popular programa de Atresmedia acude al espacio de Pablo Motos a charlar sobre su trayectoria

Tamara Villena Valencia Martes, 10 de junio 2025, 22:25 | Actualizado 22:54h.

Tras la visita del popular actor William Levy, 'El Hormiguero' sigue con su semana de entrevistas con Roberto Leal, otro de los rostros más conocidos de las tardes de Antena 3. El carismático presentador salta de horario en Atresmedia para acercarse a charlar con Pablo Motos y hacer un repaso por su trayectoria, marcada sin duda por 'Pasapalabra', en el que lleva ya cinco años como conductor de uno de los formatos más exitosos de la cadena.

El presentador, de 45 años, celebraba hace poco un lustro al frente de 'Pasapalabra' y confesaba en Antena 3 cómo ha cambiado todo desde que entró en el programa: «Me parecía todo un mundo y ahora estoy como en mi casa», aseguraba entonces. Leal aprovechaba para rememorar cómo fueron esos inicios en 'Pasapalabra': «Pasó una cosa muy singular, porque estábamos en confinamiento y aún me quedaban tres o cuatro galas de 'Operación Triunfo'. Me llega la llamada de Antena 3 y me dijeron 'esto tienes que acabarlo'. Y desde aquí quiero dar las gracias a ambas cadenas porque se dieron la mano», ha revelado.

Leal ha charlado con Motos sobre cómo se encuentra en este punto de su carrera, en el que sin duda está viviendo un dulce momento profesional y cómo afrontó el momento de saltar de cadena y lanzarse a la piscina: «Cuando me llaman, yo no sabía lo que iba a hacer porque era una decisón dura, dejar un programa que me había dado muchas oportunidades. Y cuando vuelvo a Antena 3, el plató sigue vacío, gente con mascarilla», ha contado sobre su salida de 'Operación Triunfo'.

El sevillano también ha confesado cómo se tomó repartir su primer bote en 'Pasapalabra', a Pablo Díaz: «Me harté de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo. Era muy bonito y a la vez me daba pena, porque el otro concursante también se va», reconocía. Además, el presentador explicaba otra de las dudas de muchos espectadoras, el por qué espera unos segundos antes de decir el 'sí' cuando un concursante completa el bote: «Ahí hay que aguantar hasta que el director y el responsable de sonido me confirman que está correcto».

«Lo bonito es cuando tú sabes que va acertando y ves que van sacando las difíciles, entonces ya sabes que se acerca el bote», apunta sobre cuándo es consciente de que está a punto de repartir el premio. «Todos los días le echan mínimo cuatro o cinco horas», explica sobre cómo afrontan los concursantes la preparación para el programa.

El presentador también aclaraba cómo es realmente la relación entre Rosa y Manu, los dos concursantes que actualmente compiten por el bote de 'Pasapalabra', respondiendo a la broma de una de las hormigas sobre si podría haber o no algo entre ellos: «Son compañeros, se llevan muy bien. Ahí ya no voy a entrar», bromeaba entre risas

El sevillano también ha profundizado en cuáles han sido los restos a los que se ha enfrentado durante estos años al frente de programas tan destacados como 'Operación Triunfo', 'El Desafío' o 'Pasapalabra', haciendo un repaso por algunas anécdotas curiosas detrás de las cámaras y cómo consigue compaginar su intensa vida laboral con su faceta de padre de dos hijos, Lola y Leo.