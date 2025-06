William Levy explica su polémica detención en 'El Hormiguero': «Es una experiencia más en la vida»

Tamara Villena Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 22:42 | Actualizado 22:49h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' de Pablo Motos arrancaba la semana este lunes con la visita de un popular actor y modelo que revolucionaba el público dentro y fuera del plató, William Levy. El intérprete regresa al programa para presentar su nueva película, 'Bajo el volcán', sobre la que ha charlado con el presentador ante las cámaras: «A mi me enganchó desde que leí el guion, es muy divertida. Tiene acción y romance», adelantaba.

El cubanoestadounidense acude al espacio de Atresmedia tras su polémica detención el pasado 14 de abril por cargos por intoxicación pública, alteración del orden e intrusión en una propiedad privada tras verse implicado en una pelea en un restaurante de Florida. «No pasó nada grave como se ha especulado. Estábamos tomando algo y a la hora de pagar la cuenta, él pensó que estaba de más y se empezó una discusión con una persona que estaba en la barra e intenté mediar. En medio de todo eso llegó la policía. Yo estaba fuera, me llevaron, pero no pasa nada, es una experiencia más en la vida», ha explicado el actor. «¿Cómo fue pasar la noche en el calabozo?», le preguntaba el presentador. «Obviamente no dormí», ha asegurado el intérprete, tras bromear con que todo había sido «normal».

Durante su visita, Levy no solo ha aprovechado para hablar sobre sus nuevos proyectos profesionales, también ha rememorado cómo ha sido su carrera hasta el momento, repasando algunos de los momentos clave de su trayectoria que le han llevado a convertirse en uno de los rostros más conocidos del panorama internacional.

Levy, que es especialmente popular en España gracias al éxito de algunas de sus telenovelas como 'Café con aroma de mujer', 'Cuidado con el ángel' o 'Sortilegio', también se ha sincerado ante la audiencia sobre cómo está viviendo su fama en nuestro país y cuáles son sus plazos a corto plazo. «Te rodea un fenómeno fan que no es normal», le comentaba Motos. «Recibo amor de personas que no me conocen personalmente», confirmaba el actor, agradecido.

«De enero a junio me pongo tiempo libre, de julio a diciembre trabajo, para estar con ellos. Lo hago desde hace cinco años porque no quiero arrepentirme de no pasar tiempo con ellos», ha confesado el actor sobre su conciliación familiar con su trabajo, que le obliga a estar fuera de Miami para grabar.

La conversación también ha derivado hacia temas de todo tipo, como la experiencia más surrealista que el actor vivió durante el rodaje de su última película: Levy ha contado que vio una luz en el cielo que se movía de manera extraña, así que fueron a un mirador para verla mejor, sin saber que a situación se vovlería más paranormal. Al parecer, una de las radios que usaban de atrezzo en la producción, que en principio no funcionaba, se encendió: «No sé lo que pasó en ese momento», confesaba, expresando su confusión.