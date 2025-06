Karlos Arguiñano revela en 'El Hormiguero' el motivo real por el que tuvo tantos hijos

Tamara Villena Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 23:12 | Actualizado 23:19h. Comenta Compartir

Tras la visita de Melody, este jueves 'El Hormiguero' recibe al cocinero Karlos Arguiñano para cerrar la semana por todo lo alto. Y no lo ha hecho solo, el maestro de la cocina regresa al programa de Pablo Motos junto a su hijo, Joseba Arguiñano, con quien ha consolidado una gran complicidad dentro y fuera de los fogones. Ambos se sentaban junto al presentador para charlar sobre algunos de los momentos más destacados de su vida profesional y familiar, compartir anécdotas y entretener a la audiencia con su habitual sentido del humor.

Durante la entrevista, padre e hijo han charlado largo y tendido con Motos sobre temas de todo tipo: desde cómo es trabajar juntos, hasta sus nuevos proyectos personales y profesionales, sin dejar de lado el legado gastronómico de la familia Arguiñano.

El chef comenzaba abriéndose sobre cómo se siente viendo a Joseba tomar su relevo frente a los fogones: «Verle cocinar para mi es un placer, porque hace cosas tan variadas. Le veo tan suelto, tiene una mano fuera de lo normal. Es mucho mejor cocinero que yo», confesaba Karlos Arguiñano sobre su hijo. «Estoy muy orgulloso», aseguraba. Unas emotivas palabras a las que su hijo Joseba respondía humilde, agradeciendo a sus estudios y a todo lo que ha aprendido junto a su padre en la cocina.

Los dos cocineros también han hablado sobre el ingrediente que no puede faltar en sus neveras y que es un auténtico imprescindible en sus neveras: «Yo no cambio el huevo por nada», ha asegurado Karlos Arguiñano. Padre e hijo han coincidido que para ellos no hay competencia sobre este alimento, que se ha convertido en el número uno en su lista de la compra.

El chef también le contaba a Pablo Motos el verdadero motivo por el que ha terminado teniendo tantos hijos: «No había tanta televisión, me puse a hacer hijos y no paré. Uno detrás de otro», bromeaba junto el presentador.

En la entrevista también ha habido tiempo para echar la vista atrás y rememorar la primera aparición de Joseba en televisión, durante uno de los programas de su padre, hace ya casi treinta años. El cocinero, acostumbrado ya a los focos al formar parte de una de las familias más mediáticas de la televisión, ha explicado cómo ha sido crecer con un referente tan popular en España: «Siempre ha estado para apoyar», aseguraba.