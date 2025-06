Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' que desde RTVE «bloquearon» su entrevista con Melody La cantante acude este miércoles al programa de Atresmedia para hablar de «Eurovisión y de todo» tras dar plantón al programa de David Broncano: «Ya que he quedado en el 24, me hubiese gustado haberme equivocado yo»

Tamara Villena Valencia Miércoles, 4 de junio 2025, 22:10 | Actualizado 22:40h.

La visita de Melody en 'El Hormiguero' era sin duda la emisión más esperada del día -y para muchos, de la semana- tras la gran expectación que las tensiones de la cantante con 'La Revuelta' despertaron en la audiencia después de su paso por Eurovisión. La sevillana, que quedó en el antepenúltimo puesto en el festival con 'Esa Diva', canceló su visita al programa de David Broncano para pasar unos días de descanso en su casa junto a su familia tras los resultados de la cita eurovisiva.

Una entrevista que estaba previamente programada en RTVE y cuya cancelación no sentó muy bien al presentador, que le reprochó a la intérprete su decisión ante la audiencia: «Estaba acordado desde hace dos meses. Se ha enfadado, no sabemos por qué. Ha llegado (a España), se ha ido allí a su casa, creo, ha bajado las persianas y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente«, fueron las palabras de Bronano, que provocaron el enfado de Melody. La artista expresó su malestar en la rueda de prensa que RTVE le preparó tras volver de Eurovisión, lanzando un dardo directo a 'La Revuelta', desde donde le respondieron que no se iban a retractar: «No vamos a pedirle disculpas. Que aluda a la salud mental y utilice esa carta cuando sí que hay gente que sufre ese tipo de problemas banaliza esa realidad... me parece feo. Si algo no hacemos es trivializar ese tipo de cuestiones ni acosar a la gente como sí se hace en otros sitios. No lo vamos a hacer en ningún momento», aseguraba el presentador.

Melody, que también aseguró en la rueda de prensa que solo acudiría a programas donde la «respeten», acude este miércoles a 'El Hormiguero' tras ser abucheada el pasado lunes por el público de 'La Revuelta' tras escuchar una alusión a la artista durante la grabación. El propio Pablo Motos añadía más leña al fuego al anunciar que la cantante asistiría a su plató: «Hablaremos de Eurovisión y de todo», avanzaba.

La sevillana se sentaba en la mesa junto a Pablo Motos, que ya avisaba al principio que el programa sería «épico». Y es que la cantante arrancaba interpretando 'Esa diva' en directo, que ha versionado con un 'mashup' junto a su nuevo single, 'El apagón'. «Esto se parece un poco a la entrada que querías tú», comenzaba Motos haciendo alusión a las diferencias de la artista con la propuesta para Eurovisión de RTVE. «Yo tenía mucha ilusión por entrar desde arriba, pero se hicieron otras proposiciones. Pero bueno, estando en este programa y hacer esa entrada me ha llenado el corazón de orgullo», contestaba ella.

«En primer lugar, gracias por concedernos tu primera entrevista en televisión. Me gustaría decir que vienes aqui sin cobrar absolutamente nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo. También quiero subrayar que 'El Hormiguero' ha invitado todos los años a todos los representantes de Eurovisión. Este año, pedimos a RTVE la entrevista a Melody y nos la bloquearon», ha informado Pablo Motos.

«Yo soy artista pero no tengo que ver con otras cosas, no estoy acostumbrada a eso. Entiendo que todo lo que ha sido mi candidatura ha generado muchas cosas por saber, pero de ahí no va a pasar más nada porque lo mío es el arte», dejaba claro Melody sobre las críticas a su falta de posicionamiento político sobre el conflicto entre Gaza e Israel. «Este tema me ha tocado mucho el corazón. Yo no soy política, soy artista, pero sí tengo claro que estoy en contra total de las guerras y me parece horrible lo que está pasando», confesaba.

«Yo esta movida no la recuerdo en años anteriores», decía Pablo Motos. «Estoy muy orgullosa de ser española y para mí, poder representar a mi país ha sido muy bonito y muy emocionante, pero es cierto que ha sido muy duro. Hay mucha presión y hay cosas que yo las quería de una manera y el equipo de otra, y a veces yo no me sentía bien», le respondía la sevillana.

«Es verdad que estos días he notado a los medios revueltos y han hecho comentarios míos que no me parecen adecuados. Porque nunca he ido a hacer daño a nadie y desde que pedí unos días de descanso hasta la rueda de prensa, se han dicho cosas de mí que no son ciertas. Se ha intentado dañarme para que la gente no crea lo que yo digo», dejaba claro Melody.

«Yo nunca pensé que iba a ganar», ha dicho la cantante, reconociendo que se quedó «en shock» en ver los resultados de las votaciones. Ha habido momentos duros en los que quería enfocar mi actuación de una forma y no lo veían. Yo no he perdido, he ganado mucho, pero sí que es verdad que hay cosas que me gustaría haber hecho de otra manera, porque ha sido uno de los sueños de mi vida poder representar a mi país en Eurovisión», recalcaba. «Ya que he quedado en el 24, me hubiese gustado haberme equivocado yo», concluía entre risas.

«He caído mal porque en la rueda de prensa he dicho dos o tres cosas, y no he dicho nada», aseguraba la sevillana. «Me han dado mucha caña durante mi presentación con que soy muy folclórica, ¿hay algún problema? Es que soy de españa y me gusta como soy», dejaba claro.