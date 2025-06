Melody visita 'El Hormiguero' tras ser abucheada en 'La Revuelta'

Marta Palacios Valencia Miércoles, 4 de junio 2025, 16:18 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa con su semana de invitados de lujo. Tras la visita el lunes de Jean Reno y el martes de Elle Macpherson, el programa que presenta Pablo Motos recibe este miércoles a Melody. La artista se sentará en el plató de Antena 3 en la que será una de las entrevistas de televisión más esperadas y con más morbo de las últimas semanas.

La cantante andaluza acudirá a 'El Hormiguero' después de haber dado plantón a 'La Revuelta', el programa de David Broncano y competidor directo de Motos en horario. Y es que, la artista canceló completamente su agenda a su regreso a España tras participar en Eurovisión y en ella se encontraba su visita al programa de La 1 de TVE.

A partir de ese momento, los mensajes cruzados entre Melody y Broncano no se hicieron esperar. La cantante, que saltó a la fama con 'El baile del gorila', se mostró herida con el trato que le dieron en 'La Revuelta'. Así lo desveló durante una rueda de prensa organizada por RTVE tras salir de Eurovisión: «Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas han hecho comentarios despectivos de mi actuación. Se han dicho cosas que no son. Pedí días de descanso porque por encima de todo está la salud mental. En algunos programas se han reído de que marchara unos días a casa. No me gusta esa doble moral. Han ido a mi cuello. Se ha hecho burla y risa de mí por si estoy en casa bajando las persianas. Me encanta el cachondeo pero la salud mental no es para hacer broma. No hay que burlarse del puesto porque yo no me meto en las audiencias de los programas».

David Broncano no tardó en responderle en 'La Revuelta': «No vamos a pedirle disculpas. Que aluda a la salud mental y utilice esa carta cuando sí que hay gente que sufre ese tipo de problemas banaliza esa realidad... me parece feo. Si algo no hacemos es trivializar ese tipo de cuestiones ni acosar a la gente como sí se hace en otros sitios. No lo vamos a hacer en ningún momento». De hecho, lejos de terminar aquí, el pasado lunes en 'La Revuelta' se hizo alusión a Melody y al oir su nombre el público lanzó un sonoro abucheo desde su asiento.

Máxima expectación

Es por ello que la expectación es máxima esta noche. Por un lado está lo que pueda decir la cantante al respecto y por otro, la posible respuesta de Broncano (si la hubiera).

Melody acude esta noche a 'El Hormiguero' (21.45 horas), según anuncian ellos mismos a través de su página web, «para contar cómo ha vivido la experiencia eurovisiva y cómo han sido estos días posteriores al certamen».

Además, cuentan que la cantante presentará «en primicia» su nuevo single, 'El Apagón', «una canción con la que inicia una nueva etapa musical, y adelantará detalles de su próxima gira, con la que recorrerá diferentes ciudades para reencontrarse con su público».