Roberto Leal: amante del fitness, las tres bodas con su mujer y el momento en que salvó la vida de su madre

Mario Lahoz Valencia Martes, 10 de junio 2025, 19:00

'El Hormiguero' sigue adelante con su programación semanal. Este martes recibe la visita de una de las caras más conocidas de la televisión, Roberto Leal estará en el plató de Antena 3. El carismático presentador visita esta noche el programa para compartir con los espectadores el gran momento que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal

Durante la entrevista, Roberto hablará sobre sus retos como presentador de programas de éxito como 'Pasapalabra' y revelará algunas anécdotas curiosas detrás de las cámaras.

Natural de Alcalá de Guadaira, Sevilla. Roberto Leal ha construido una sólida carrera televisiva que comenzó con los informativos y que lo ha llevado a convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del entretenimiento en España al frente de programas de máxima audiencia como 'Operación Triunfo'.

Roberto es un apasionado del fitness y ha aprovechado la amplitud de su vivienda para hacerse su propio gimnasio. El comunicador ha aparecido en numerosas ocasiones como portada del 'Men's Health', un reto que ha supuesto un cambio en su vida. «No he dejado de cuidarme durante todo este tiempo que ha pasado desde entonces», confirmaba a la propia revista.

En cuanto a su vida personal, está casado con Sara Rubio, trabajadora de 'Equipo de Investigación' que conoció en su anterior etapa en Atresmedia, la madre de sus dos hijos: Lola y Leo. Aunque pueda parecer extraño, la pareja se ha casado tres veces en dos años.

La primera boda del tándem tuvo lugar en 2014 en Las Vegas, el clásico bodorrio 'kistch'. Tras esta singular ceremonia, decidieron formalizar legalmente su unión y en 2015 se casaron por lo civil en Madrid. Días después, finalizaron su periplo nupcial en una finca a las afueras de Madrid en una fiesta multitudinaria.

La figura de su madre es muy importante. En más de una ocasión se ha prestado a aparecer con su hijo en alguno de los programas que él está involucrado. El vínculo es tan fuerte que, de no ser por Roberto, ella no estaría junto a él.

El sevillano consiguió evitar que su madre falleciera ahogada en una playa de Nerja. «Casi me ahogo, el pobre me pone de pie y me estaba ahogando en la orilla, para que veas lo que es el miedo». «Si no es por él, me ahogo, explicaba ella en una entrevista.