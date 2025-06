Una periodista valenciana relata entre lágrimas en Telecinco cómo ha sido víctima de una 'inquiokupación'

J.Zarco Martes, 10 de junio 2025, 11:24 Comenta Compartir

Una reportera alicantina, María Campos, ha expuesto este lunes 9 de junio en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco el problema de 'inquiokupación' que está sufriendo con un piso en Alicante que heredó de su padre. La joven lo alquilaba por 700 euros mensuales a una pareja que hace ya ocho meses que no le paga.

Desde la puerta de su vivienda ha querido denunciar lo que está sufriendo: «He vuelto a la casa donde me crié porque quería poner remedio a esta situación e intentar mediar de alguna manera. He venido con una empresa de mediación porque mi familia y yo no podemos más. No han querido dar una respuesta, no han cogido el teléfono, tampoco querían abrirnos la puerta», ha señalado.

Además, detalló que necesita el dinero para pagar la hipoteca de la casa: «Mi madre no lo sabía, pero cuando falleció vimos que tenía muchísimos problemas económicos, que se había rehipotecado varias veces. De hecho, quedaba media hipoteca por pagar de la casa y ese es el problema. No es que yo me quiera quedar el dinero del alquiler, es que hay que pagar una hipoteca y es muy cara, es insostenible».

De igual modo, confesó que también sufrió otra estafa: «A la deuda que tienen mis inquiokupas, hay que sumarle otra deuda de una empresa de mediación que me estafó. Hay gente que tratan de aprovecharse de estos momentos en los que ya no puedes más».

Entre lágrimas, ha confesado que le van a quitar la casa porque no puede pagarla. La presentadora Ana Rosa le ha trasladado el apoyo de todo el programa para lo que necesite: «Aquí están tus compañeros para echarte una mano en todo».

Por útimo, ha explicado el tenso momento que han vivido: «Ha sido un momento muy tenso porque ella ha llegado, él no abría la puerta ni aunque se lo pidiese la policía... Finalmente han dejado entrar a la policía, pero nosotros no y tampoco hemos podido grabar nada. Finalmente, cuando la policía ha llegado nos han dicho que no se van a ir y que se saben todas la maneras para quedarse en la casa. Ya tenemos una situación insostenible».

