Grison lanza una oferta a Pablo Motos y pone precio a su fichaje por 'El Hormiguero': «Aunque Hacienda se lleva la mitad»

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 17:33

Marcos Martínez, más conocido como Grison, ha sido el último invitado en acudir al podcast 'Tomátelo con vino', presentado por las influencers María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri. Aquí, el colaborador de 'La Revuelta' ha aprovechado para hacer un repaso por su trayectoria profesional y analizar el impacto que ha tenido el programa conducido por David Broncano en la cadena pública desde su estreno el pasado mes de septiembre.

Uno de los primeros temas que abordaron fue el radical cambio físico del colaborador, con el que sorprendió en la portada de Men's Health el pasado mes de enero. «Fueron cinco semanas duras en las que pasé mucha hambre», explicaba Grison, además de reconocer que ese reto le ayudó a comer mucho más saludable.

Posteriormente, llegó el turno de hablar de otro gran cambio, como fue el salto a la televisión pública. «Había mucha gente que no nos conocía y nosotros ya llevábamos siete años en Movistar con 'La Resistencia'. Nos ha venido bien de cara a muchísima más popularidad, mas status...», aseguraba el también cantante.

Respecto a su sonada batalla televisiva con 'El Hormiguero', Grison aseguraba que ellos no le dan importancia a los datos de audiencia. «Es un servicio social lo que hacemos. Somos lo que más se ve de la cadena. Nos la pela bastante las audiencias».

Y es que, desde su llegada al access prime time de La 1, David Broncano y su equipo se postularon como la gran amenaza para el liderazgo de Pablo Motos. «La relación es nula. Ellos no quieren. Nos tienen completamente… No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso».

Aún así, Grison considera que ambos programas han salido ganando. «Nos ha venido bien a todos. Pablo Motos está ganando siempre y está haciendo una audiencia que hace años que no hacía», explicaba, alegando que este pique entre los dos espacios ha hecho que la gente joven vuelva a ver la tele.

El colaborador también reconoció ser un gran fan de 'El Hormiguero'. «A Pablo Motos me lo veo muchas noches. Está guapo, yo he colaborado allí», confesaba Martínez. «Hacía beatbox, y hacía sketches con otro chaval que hacía química, aireábamos un poco la movida ahí entre medias», explicaba el televisivo, puntualizando que nunca llegó a cobrar.

Por último, llegó el turno de una ronda de preguntas y respuestas rápidas y Rocío increpó al colaborador diciéndole: «todos tenemos un precio... por cuánto te irías a 'El Hormiguero'? A lo que Grison respondía: »Anualmente, por una temporada, por un kilo sí que me voy. Y casi por medio millones de euros te diría que también, aunque Hacienda se lleva la mitad, entonces poco me parece«, confesaba el experto en beat box. »Por si hay una oferta… Pablo, un kilo«, concluía el cantante.