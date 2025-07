El talento joven se reivindica y pide paso en la Noche de los Emergentes

M. Hortelano Jueves, 10 de julio 2025, 21:56 | Actualizado 22:06h. Compartir

El talento más joven de la Comunitat ya tiene su nombre impreso en una nueva edición de La Noche de los Emergentes que, cada año, organiza LAS PROVINCIAS. Empar Juanes, Luis y Lucas Izquierdo, Awa Fam, Joecar Hanna y La Forte, han recibido esta noche los galardones que distinguen sus trayectorias entre las más destacadas de la Comunitat, a pesar de su juventud. Lo han hecho en un acto, la cuarta edición de los premios, en el edificio Veles e Vents, junto al mar, en una calurosa noche de verano.

Al acto, en el que se han reconocido las trayectorias de los cinco proyectos, no ha faltado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la teniente de alcalde Julia Climent, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, y la edil del PSPV, Nuria Llopis. Tampoco ha faltado Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de Federico Doménech, editora del diario, o el director del periódico, Jesús Trelis, como conductor de la gala.

Este último ha sido, precisamente, el encargado de glosar las carreras de los premiados y enumerar los méritos de quienes ya se han alzado con la dinstinción. Una cita, que este año llegó a su cuarta edición, y en la que el director de LAS PROVINCIAS ha agradecido a los premiados ser «un ejemplo y un orgullo». «Nos dais pura vitamina para esta tierra y para el futuro». Trelis ha revindicado la apuesta del diario por el talento joven y ha destacado el trabajo de los premiados, a base de «talento, pasión, creer en ellos mismo y un gran trabajo». De ese modo, ha señalado, «se logra emerger y las cosas salen». La Noche de los Emergentes, ha señalado, «es la apuesta por los jóvenes, que van cumpliendo metas con optimismo, positividad y energía» y los ha felicitado por haber logrado sus propias historias.

Tras la proyección de unos emotivos vídeos de las carreras de los premiados, cada uno de ellos ha subido al escenario para agradecer el premio y hacer un pequeño balance de los éxitos. La primera tomar la palabra ha sido Empar Juanes, la joven arquitecta y joyera que, pese a su edad, ya se ha hecho con el premio más importante de joyería artesanal a nivel mundial, el herbert Hoffman, y ha sido finalista, este año, del Loewe Craft Prize. La valenciana ha agradecido la distinción y ha explicado su motivación a la hora de crear piezas con piedra. «Es un material muy duro, pesado y resistente, pero también frágil. Unas condiciones que asocio a la condición humana», ha dicho. «Necesitamos esa resiliencia y sacar la belleza que todos tenemos dentro, junto con la esperanza», ha señalado. La joven arquitecta y joyera ha recordado que buena parte de su trayectoria la ha desarrollado fuera de España y ha agradecido recibir este premio porque supone un reconocimiento en su tierra.

Después ha llegado el turno para los segundos premiados de la noche, los hermanos Luis y Lucas Izquierdo, viticultores 2L, un proyecto vinícola con raíces en Losilla, una pequeña aldea en Aras de los Olmos. Los hermanos han agradecido el reconocimiento porque, según han explicado, les ayuda a seguir con más ganas. «Tenemos ese amor por la tierra y por la viña que nos hace hacer vinos que son mágicos. Han sido muchos años de trabajo, desafio y aprendizajes. Nuestra visión fue clara. Queríamos hacer vinos que contaran una historia y transmitieran la pasión y esfuerzo que han puesto nuestros antepasados».

La jugadora de baloncesto Awa Fam ha agradecido el premio de LAS PROVINCIAS y se ha mostrado emocionada con la distinción. «Este premio representa horas de entrenamientos, sacrificios y madrugones, pero también sonrisas y pasión», ha dicho. «El baloncesto es un deporte de equipo y cada año he tenido el mejor». La jugadora de Valencia Basket ha querido lanzar un mensaje a las nuevas generaciones. «Transmitir a las niñas y niños que disfruten y crean en ello, por muchos baches que haya».

En su turno de palabra, Joecar Hanna, el joven cineasta que ya triunfa en Estados Unidos y que acaba de pasar por el Festival de Cannes, ya conoce lo que es trabajar con Spike Lee, que ha sido productor ejecutivo de su último corto. En su discurso ha explicado que el lugar en el que creció, Valencia, lo marcó y volver hoy a esta ciudad tiene un significado personal. «Ser mestizo es una experiencia ambivalente, recuerdo conexiones profundas de haber vivido una ambiguedad cultural, sin una plena sensación de pertenencia que ahora ha cambiado». Joecar ha revindicado tener «la misma cantidad de horchata en el adn que los de esta sala, aunque mi aspecto no lo parezca». Su cine, ha contado, abarca pequeñas prisiones. «Barreras invisibles que construimos que nos acaban limitando». Para ello usa la fábula y metáfora para crear mundos que no juzgan al espectador. «Todos tenemos esas fronteras y necesitamos romperlas», ha dicho. «Que nadie le diga a un valenciano que no es posible», ha dicho antes de anunciar que ya trabaja en su primera película en Estados Unidos, donde vive.

La última premiada en subir al escenario, La Forte, ha encandilado al público con su discurso y ha puesto el toque de humor a la velada. La Forte ha dedicado el premio «a los que están y a los que no», y ha tenido palabras de recuerdo para su abuelo y para sus amigos, su «red y su sostén». «Recibir esto en Valencia es recibir una semilla que ha germinado. Estas siempre van a ser mis raíces, porque yo soy de la paella, de la Albufera y de la Mare de Déu», ha dicho. En un pequeño balance por su trayectoria, la cómica ha reconocido que aunque en todos estos años no ha parado y ha conseguido hacer lo que le gusta y en lo que es buena, queda camino por recorrer. «No estoy donde estaba, pero tampoco donde quiero estar aún», ha dicho. La Forte (el personaje detrás de Alma Andreu) ha agradecido a su red familiar y de amigos. «Todo el mundo necesita que lo vean cuando una no se ve ni a si misma y ellos me han visto en bragas y en batín», ha ironizado. Antes de terminar su discurso ha querido aprovechar para poner su granito de arena en la lucha del colectivo LGTBI. «No hace falta estar en una guerra para hacer tuya la causa. Que se condenen las agresiones, se aparten las exclusiones y cada ser humanos sea libre y ame a quien le dé la gana», ha dicho.

Tras esto, los premiados han vuelto a subir el escenario para una simpática foto de familia a la que se han incorporado el director de LAS PROVINCIAS y la alcaldesa, así como Olga García, directora territorial de Caixabank en la Comunitat.

Tras las intervenciones de los ganadores ha tomado la palabra la alcadesa de Valencia, María José Catalá. La primera edil ha recordado que La Noche de los Emergentes fue su primer acto como alcaldesa en su día y ha felicitado a los premiados. «Me encanta ver vuestras historias y acercarme a vosotros y a vuestros sueños. Descubro a gente brutal, que no ha pedido permiso, que no ha esperado a que se lo den, que lo ha hecho. No habéis esperado a que todo estuviera encajado, ni a tener todas las garantías. Habéis arriesgado y habeis desfiado convenciones. Vuestra forma de ver la vida se ha hecho realidad», ha señalado. Catalá ha explicado que Valencia «no sólo tiene que ser cuna, sino también hogar del talento. Que podáis triunfar en vuestro lugar». Y les ha pedido algo a los premiados. «Allá donde vayáis nunca os olvidéis de Valencia. Aquí hay una ciudad que siempre os va a querer. Haced que nos conozcan».