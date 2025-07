Luis y Lucas Izquierdo: «Hay que abogar, y también creer, por el producto local»

Isabel Domingo Valencia Sábado, 5 de julio 2025, 00:27 Compartir

Luis –que es quien ejerce de portavoz– y Lucas, los hermanos Izquierdo, es decir, el alma de 2L, un proyecto vitivinícola con raíces en Losilla, una pequeña aldea en Aras de los Olmos, desde la que quieren reivindicar «lo nuestro». Eso sí, «poco a poco y con pies de plomo?

–¿Cómo empieza la vinculación con la viticultura?

–Somos la tercera generación de viticultores de nuestra familia. El campo y las viñas los tenemos desde mis abuelos y desde pequeños siempre hemos ido mucho al campo. Queríamos dar un valor a esas viñas de la familia porque aquí lo que se hacía era vender la uva, no se hacía vino para venderlo como propio.

–¿Cómo tomáis esa decisión?

–Acabé bachiller y, la verdad, no sabía qué estudiar. Así que me puse a mirar opciones para estudiar Enología y ver si le dábamos un poco de vida a esto. Me fui a estudiar a Tarragona y, cuando estaba a mitad de carrera, hicimos nuestro primer vino.

–Año 2019, antes de pandemia.

–Sí, salimos muy acertados... [ríe]. Tuvimos que tirar mucho de web, redes sociales, envíos a domicilio... pero nos funcionó bien

–Ahí decidisteis que esa afición podía ser el futuro.

–Sí, pero, sobre todo, lo que queríamos era darle valor a la zona y poder hacer un vino para dar a conocer la Merseguera, que es una uva autóctona. Demostrar el potencial que tenía el vino y, claro, intentar vivir de ello.

–¿Por qué decidisteis apostar por la Merseguera?

–Es una uva autóctona del Alto Turia, donde siempre ha estado reconocida. Al ser una variedad de uva blanca que está en un clima fresco hace que un vino sea mucho más fresco, más aromático. Tiene unas características muy diferentes a cualquier otra.

–Tenéis tres referencias en el mercado (2L, Rechiruela y Los Jolines). ¿Os habéis planteado ampliar a nuevas marcas?

–Hemos visto que la gente sí que está dispuesta a probar nuevos vinos, así que tenemos en proyecto lanzar más pero están en proceso. Por ejemplo, hemos plantado viña de tintos.

–¿Dónde os gustaría llegar?

–Tenemos como objetivo, aparte de seguir plantando Merseguera porque pensamos que es la base de nuestro proyecto y es lo que nos hace diferentes, montar una bodega propia para hacer elaboraciones mucho más complejas e ir creciendo poco a poco, sobre todo expandirnos más allá de Valencia e ir a otros mercados.

–¿Quiénes son vuestros referentes en este mundillo?

–Nuestros abuelos, nuestro padre… Gracias a ellos tenemos la viña porque en nuestro pueblo, por ejemplo, no queda nada más, se arrancó todo y no hay relevo.

–¿Cómo animaríais a la gente joven a que tuviera en cuenta el campo como opción de futuro?

–Nos criamos en el pueblo, siempre hemos tenido mucho amor por vivir aquí y no nos queríamos ir. Hemos buscado la forma de intentar hacer algo para poder quedarnos. Estamos dando ejemplo a otras personas que, a lo mejor no se animan a hacerlo, pero yo siempre digo que lo que hay que hacer es un producto diferente.

–¿Habría que poner más en valor el talento de los jóvenes?

–Sí, pienso que sí. Y ya no sólo eso, sino el producto. Hay que abogar, y también creer, en el producto local, porque tenemos muy buen producto y al final, con tanto intermediario, es complicado darle el valor que se merece.

–¿Os habéis planteado algún proyecto vinculado con la comarca, tipo enoturismo?

–Sí, es más, si no pasa nada, este verano ya tendremos un sitio tipo 'wine bar' en los viñedos para hacer catas y generar tránsito de gente. También tenemos otro proyecto: trufa negra valenciana que vamos a empezar a comercializar este invierno. Hemos cogido tanto la viña como las carrascas para ver si con ambas ya sí que podemos vivir del campo.