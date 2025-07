«Mis piezas son parte de la identidad de quien las lleva»

M. Hortelano Valencia Viernes, 4 de julio 2025, 00:12 Compartir

Empar Juanes tiene una delicadeza para trabajar la piedra que convierte en joya hasta los elementos más toscos. Ha ganado el Oscar de la joyería y acaba de ser finalista del Loewe Craft Prize. Desde su estudio en Llombai, está a punto de exponer en Japón.

–¿Qué te ha hecho dar ese salto de la arquitectura a la joyería y cómo ha sido el tránsito?

–Sigo siendo arquitecta. Ha sido como un camino de búsqueda, porque yo siempre sabía que me faltaba algo. Necesitaba algo más. Al acabar la carrera entré en la Maastricht Academy of Fine Arts and Design, que lo bueno de esa universidad es que me dejaron probar todo lo que quería. Lo toqué todo, todas las posibles disciplinas dentro del arte y el diseño y ahí es donde encontré la joyería artística, que es la parte de la joyería que se relaciona mucho más en procesos más personales, más artísticos y me encandiló totalmente.

–¿Y por qué en piedra?

–Hice un Erasmus en Alemania, que fue muy casual, porque a mí me dijeron, mira, vete a esta universidad que es muy buena. Fui y yo no sabía que se enfocaban en piedra. Llegué y era todo piedra. Y ahí empecé a trabajar en piedra y me fascinó el material en sí . Pero no tengo ninguna connotación ni ninguna asociación esotérica ni nada. Es un material con unas cualidades muy especiales.

–¿Qué es la joyería artística?

–Yo la definiría como un ámbito más del del arte contemporáneo como la pintura, escultura, performance, inteligencia artificial. Son piezas de arte que se pueden llevar y que tienen la característica de que están pegadas al cuerpo. Lo que hace también que para mí tengas un sentimiento más de intimidad con las piezas que no lo tienes a lo mejor con la escultura, la pintura, porque las puedes tocar. Al llevarlas tú puestas la identidad es parte de tu identidad y eso para mí es como lo especial de la joyería.

–¿Qué tipo de piedras utilizas?

–Desde piedras como mármoles, basalto, que no son preciosas, a piedras más preciosas como el ágata, el cuarzo...

–¿Y qué te atrae de materiales tan nobles?

–Es un material muy denso, muy robusto, muy pesado, pero a la vez es frágil, se puede romper y esas son las cualidades que a mí me interesan más, ese contraste entre la fuerza, la rigidez y la vulnerabilidad, la fragilidad, porque son cualidades que yo asocio a nuestra nuestras cualidades humanas y eso es donde yo me inspiro básicamente.

–Ganaste el premio Herbert Hofmannn, el Oscar de la joyería, ¿supuso un trampolín en tu carrera ese premio?

–Totalmente. Antes de ese premio yo estaba en un momento como difícil a nivel profesional, porque claro, estás como dándolo todo y hay tanta competencia, tanta gente desarrollando un trabajo muy bueno, que es muy difícil llegar a una visualización o un reconocimiento, que al final todos los artistas necesitamos un poco. Fue una sorpresa muy grande para mí. Yo creo que habrá ayudado 100% a a ser ahora finalista de Loewe Craft Prize también.

–¿Cómo es tu proceso creativo?

–Trabajo en diferentes líneas que después se van juntando. Creo que por una parte está la parte más de material o más de 'research' como a nivel de forma. Escribo mucho de mis experiencias vitales y hay un momento que se van uniendo y las lo que a mí me apasiona más

–Tus piezas son muy delicadas, pero transmiten mucha fuerza. ¿Forma parte de tu discurso?

–Sí, sí, 100%. Lo que me inspira de la piedra es esa contradicción entre la fuerza y la pesadez y la resistencia que tienen y la fragilidad y la vulnerabilidad. Como la vulnerabilidad que sentimos cuando nos relacionamos, todo eso lo he trabajado un montón, protección, sensualidad, fuerza, vulnerabilidad vulnerabilidad. También mucho la parte de la tensión, que es algo que es un tema muy abstracto, ¿no? Al final no es algo súper con fácil tocar la tensión. Por ejemplo, tengo unas piezas que se llaman tense y aquí lo que busco también es siempre el límite del material en diferentes vías y aquí era como llegar hasta lo más fino posible de de la piedra antes de romperse y lo fuerte es que descubrí que la piedra ágata podría llegar a ser elástica. Me explotó la cabeza porque nunca me hubiera imaginado que podría ser algo flexible.

¿ Y en qué estás ahora?

Preparando un montón de piezas porque tengo una exposición bastante grande en Japón, que son mínimo 20 piezas, es una exposición grupal en un museo y tenemos un espacio muy grande, entonces son muchas piezas y pues al final es muy pronto porque es el 13 de septiembre y tengo me voy a mediados de agosto y tiene que estar todo.