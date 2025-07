Awa Fam: «Mi sueño siempre ha sido ir a la selección y a la WNBA»

Moisés Rodríguez Valencia Domingo, 6 de julio 2025, 00:43 Compartir

Awa Fam (Santa Pola, 2006) es uno de los talentos emergentes del baloncesto español. Pulida en l'Alqueria, tras un año de cesión en el Gernika y, sobre todo, con la reciente plata en el Eurobasket, regresa al Valencia Basket. Lo hace con la ilusión de estrenar el Roig Arena y también con la de seguir progresando hacia su segundo sueño: tras debutar con la selección absoluta, jugar algún día en la WNBA.

-¿Qué supone para usted este reconocimiento como Emergente de la Comunitat Valenciana?

-Para mí es muy importante, refleja un poco de dónde vengo y lo importante que es para mí ser de la Comunitat Valenciana y lo feliz que me siento de ser de Santa Paula, pero también haber crecido en Valencia. Siempre me siento agradecida por todo el apoyo de la Comunitat.

-La suya es una historia de valenciana de primera generación, hija de una familia que llegó a la Comunitat en busca de una vida mejor…

-Sí, mis padres son senegaleses, pero llevan mucho tiempo aquí en España, te diría que 30 años o más. Mis hermanos y yo hemos nacido y nos hemos criado aquí. Creo que es súper bonito todo ese recorrido, porque nos hemos formado desde pequeños con unos padres súper humildes, súper educados, y que nos han inculcado desde niños toda esa humildad que tenemos que tener y esa paciencia para conseguir nuestros sueños.

-Este premio Emergentes llega tras la plata en el Eurobasket, su primer gran éxito con la selección absoluta y además como MVP...

-Sí, decía desde hace mucho tiempo que mi sueño número uno era llegar a la selección absoluta y competir en cualquier cosa, bien en un Europeo, bien en un Mundial, bien en los Juegos... que los Juegos son dentro de tres años y la verdad es que emociona. Igual que con 19 años he podido conseguir también un sueño tan pronto, que ha sido debutar con España en el Eurobasket y, sobre todo, ganar medalla. Eso es algo que me hace querer seguir trabajando, ilusionándome para poder completar todos mis sueños.

- ¿Esa plata es más dulce o todavía tiene ese amargor?

-Bueno, a ver, es dulce, pero sí que tienes algo amargo ahí. Al final, somos jugadores de alto nivel y nos encanta ganar, nos encanta competir, y jode perder. Sobre todo da esa rabia cuando tienes el partido ahí, cuando sabes que podría haber sido nuestro, que podría ser este primer año de muchos consiguiendo un oro en un Eurobasket. Pero bueno, al final también somos conscientes de que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Para llegar a una final tienes que pasar muchos obstáculos, y nosotras lo hicimos. En muchos partidos casi nos vamos para casa, así que creo que está ahí aún el sabor amargo, pero también estamos muy felices y yo sobre todo porque esa medalla de plata creo que significa mucho.

-Pero lo que ocurrió creo que es algo impropio del deporte profesional. ¿Se debe ser crítico o apuesta más por un análisis más constructivo?

-A ver, yo creo que somos bastante autocríticas todas, tanto el equipo como los entrenadores. Somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes de que íbamos +12, y de que en el último cuarto nos remontan, pero también éramos conscientes de que es un equipo con el que puede pasar y que es una final. Ir +12 contra Bélgica también es raro, entonces también éramos conscientes de que podía pasar, porque a lo mejor nosotras estábamos en un pico muy alto, pero ellas también estaban en un pico medio, y que a lo mejor de repente llegan al pico alto. No creo que tengamos que ponernos en esa línea, pienso que es una línea muy fina, que cuando se sobrepasa, pues se rompe, y yo creo que nos pasó un poco eso. Entonces sí que es verdad que tenemos dos o tres errores, que hemos hecho el equipo, que yo creo que definen un poco lo que llega a ser la final. También considero que el baloncesto a veces es cruel. No creo que sea mala suerte, pero sí que de 10 partidos o 10 finales pasa una vez y nos ha sucedido a nosotras.

-Revisando su palmarés con las categorías inferiores, todo son platas. Habrá que cambiar de metal al oro a la próxima...

-Desde luego, yo me hostigo un poco a mí misma, porque todas han sido platas. He llegado a la final en todas, que no es fácil. Yo por eso estoy orgullosísima, porque creo que han sido recorridos difíciles, han sido diferentes selecciones, diferentes compañeras, pero igualmente siempre da esa rabia de siempre llegar hasta una final y que se pierda. Pero bueno, yo estoy segura y súper tranquila de que ese oro va a llegar.

-¿De qué le ha servido el año de cesión en el Gernika después de haber debutado en el primer equipo del Valencia Basket?

-La verdad es que me ha aportado muchísima experiencia y tranquilidad. Yo decía que este año pasado era muy importante para mí porque creía que iba a definir un poco lo que es mi recorrido como profesional y quería demostrarme a mí misma y también a la gente que me apoya realmente que quiero dedicarme en esto y que esta liga me gusta. Me ha servido mucho porque primero hemos tenido un equipo súper joven, súper competitivo y gente que queríamos entrenar para mejorar. Los entrenadores y la gente de Gernika nos han ayudado, y por supuesto hemos podido competir en esta liga, que ha estado súper interesante, no sabías qué podía pasar en cualquier partido. Me ayudó a crecer como jugadora y sobre todo a coger experiencia.

-Y vuelve a un Valencia Basket que estrena a casa, un Roig Arena que va a ser una de las mejores instalaciones del mundo…

-Sí, desde el primer momento en el que nos enseñaron todo lo que va a ser el Roig Arena o todo lo que significa para Valencia yo creo que ilusiona. Primero a mí me ilusiona ser consciente de que primero vuelvo a Valencia, que yo siempre he dicho que Valencia es como mi segunda casa, y volver a mi segunda casa en este pedazo de pabellón con compañeras que ya conozco, pues la verdad es que enorgullece.

-Da la sensación de que el entorno taronja espera a Awa Fam como buque insignia de una nueva generación. ¿Eso cómo lo afronta?

-Con muchísima tranquilidad. A veces la presión sí que puede estar ahí. También soy consciente de la edad que tengo, entonces hay cosas que tengo que ir aprendiendo poco a poco. La gente que tengo a mi alrededor me transmite esa tranquilidad de mostrar lo que tengas que hacer, que no tenga que demostrar nada a nadie sino jugar. Yo intento trabajar cada día, intento mejorar cada día para llegar a lo que quiero ser pero de momento trato de huir de esa presión y tener los pies en el suelo. Ser consciente de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y ya está, y si tengo que llegar a tal pues llegará, pero ahora mismo centrarme en lo que tengo que estar.

-También será consciente de que en este proyecto estará muy presente la palabra 'títulos' y uno por encima: la Euroliga...

-Sí, yo soy consciente de todo, y de lo que intentaré demostrar y mejorar cada día para llegar a lo que se dice que puedo llegar a ser o para lo que yo quiero, así que eso soy consciente y estoy súper tranquila.

-¿Su mayor reto u objetivo?

-Llegar a la NBA. Mi sueño siempre ha sido selección española y número dos, llegar a la NBA. Es el reto que tengo ahí, que no sé cuándo llegará pero yo trabajaré y con paciencia.